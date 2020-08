Τέλος στα όνειρα του Στέφανου Τσιττσιπά για πρόκριση στον 3ο τελικό Masters της καριέρας του έβαλε ο Μίλος Ράονιτς.

Ο Καναδός τενίστας επικράτησε με 7-6 (5), 6-3 του Έλληνα στον ημιτελικό του Western and Southern Open και θα παίξει το Σάββατο (20:00, Cosmote Sport) στον τελικό με τον νικητή του αγώνα του Τζόκοβιτς με τον Μπαουτίστα Αγκούτ.

Αυτή ήταν η δεύτερη ήττα σε ισάριθμα παιχνίδια μέσα στο 2020 και πλέον ο Στέφανος Τσιτσιπάς μετά από μια καλή εβδομάδα στο τουρνουά Masters εστιάζει την προσοχή του στο US Open το οποίο αρχίζει την Δευτέρα 31 Αυγούστου.

Ο Έλληνας τενίστας ιδιαίτερα στο 2ο σετ δεν θύμιζε τον παίκτη που είδαμε τις προηγούμενες ημέρες στη Νέα Υόρκη και ο Μίλος Ράονιτς με το σερβίς και τα δυνατά του χτυπήματα έφτασε στη νίκη.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς είχε ματς πόιντ στο 1ο αλλά δεν κατάφερε να το εκμεταλλευτεί και ο Καναδός πήρε ψυχολογία και μαζί και το εισιτήριο για τον τελικό.

Επικράτηση στο νήμα!

Στο 1ο σετ ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα προηγηθεί με 3-2 και με 5-4. Ο Ράονιτς με love service game θα ισοφαρίσει σε 5-5 αλλά ο Έλληνας θα φτάσει στο 6-5.

Ο Ράονιτς θα σβήσει σετ πόιντ του Τσιτσιπά και θα οδηγήσει το παιχνίδι στο τάι μπρέικ.

Mε μίνι μπρέικ ο Έλληνας θα φτάσει στο 2-0 αλλά ο Καναδός θα προηγηθεί με 4-3 και θα πάρει το σετ με 7-6 (5).

Λύγισε ο Στέφανος

Στο 2ο σετ θα φτάσει στο 2-1 ο Ράονιτς και με μπρέικ στο 3-1. Με love service game θα κάνει το 4-1 και ο Τσιτσιπάς θα μειώσει σε 4-2.

Ο Ράονιτς θα υπερασπιστεί το σερβίς του για το 5-2, ο Έλληνας μειώνει σε 5-3 αλλά θα ηττηθεί με 6-3.

Το παιχνίδι είχε διάρκεια 1.37'. Οι άσοι ήταν 12-4 για τον Καναδό όπως και τα διπλά λάθη 5-1. Ο Τσιτσιπάς κέρδισε 59 και ο Ράονιτς 67 πόντους.

Rocketing into the final @milosraonic takes out Stefanos Tsitsipas 7-6 6-3 to reach his first Masters 1000 final since 2016 Indian Wells. #CInCyTENNIS pic.twitter.com/k3lUKtcxun

— Tennis TV (@TennisTV) August 28, 2020