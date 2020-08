Νόβακ Τζόκοβιτς: Στις 21/9 ξεπερνάει τις 286 εβδομάδες του Σάμπρας! (pic)

Είναι επίσημο πλέον. Ο Νόβακ Τζόκοβιτς μετά και από τον αποκλεισμό του Ντομινίκ Τιμ στο Western and Southern Open θα είναι στο Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης έως τις 21 Σεπτεμβρίου.

Ο Σέρβος που σήμερα έχει συνολικά 283 εβδομάδες στο Νο1 θα φτάσει στις 21/9 τις 287 και έτσι θα ξεπεράσει τον θρυλικό Πιτ Σάμπρας. Ο Αμερικανός από τις 19/11/2000 σταμάτησε στις 286 και ήταν πρώτος πριν εμφανιστεί ο Ρότζερ Φέντερερ.

Ο Ελβετός τενίστας έχει σταματήσει από τις 24 Ιουνίου 2018 στις 310 εβδομάδες στο Νο1 και είναι φυσικά στην κορυφή. Ο Τζόκοβιτς που δύσκολα θα "πέσει" τους επόμενους μήνες από το Νο1 για να τον ξεπεράσει θα χρειαστεί να παραμείνει σταθερά εκεί έως τις 8 Μαρτίου 2021!

