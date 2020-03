Τζόκοβιτς - Τσιτσιπάς 2-0: Υπόκλιση στον «σεΐχη» του Ντουμπάι (vids)

Τον 2ο τίτλο του στο 2020 κατέκτησε στο Ντουμπάι ο Νόβακ Τζόκοβιτς.

Ο Σέρβος που είναι στο Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης επικράτησε σε 1.17' με 6-3, 6-4 του Στέφανου Τσιτσιπά στον τελικό (ATP 500) και έτσι μετράει πλέον 5 τίτλους στο Ντουμπάι και 79 στην καριέρα του!

Ο Έλληνας τενίστας έπαιξε αρκετά καλά αλλά στα κρίσιμα σημεία ο αντίπαλος του με μπρέικ "καθάρισε" το παιχνίδι και επέστρεψε μετά από το 2013 στην κορυφή στο τουρνουά.

Με τη νίκη αυτή ο Τζόκοβιτς έφτασε στο 18-0 από την αρχή της σεζόν ενώ ο Τσιτσιπάς έβαλε τέλος στο 8-0 που "έτρεχε" μετά από το Ρότερνταμ. O Τσιτσιπάς έχει ήδη 2 τελικούς στο 2020 αλλά μόνο έναν τίτλο αυτό στη Μασσαλία. Σε 11 τελικούς καριέρας έχει 5 τίτλους.

Αυτή ήταν η 3η νίκη του Σέρβου επί του Έλληνα σε 5 αγώνες και η 2η του σε ισάριθμους τελικούς, αφού είχε προηγηθεί εκείνη στο Masters της Ρώμης το 2019.

Ο Τζόκοβιτς θα παραμείνει στο Νο1 αλλά και ο Τσιτσιπάς στο Νο6 την Δευτέρα.

Επόμενο ραντεβού και των δυο είναι το Indian Wells που θα διεξαχθεί στην Καλιφόρνια (9-22/3).

Στον αγώνα, ο "Νόλε" είχε 12 winners και 10 αβίαστα λάθη, ενώ ο Τσιτσιπάς είχε 17 winners και 18 αβίαστα λάθη. Οι άσοι ήταν 8-2 για τον Έλληνα και τα διπλά λάθη 3-0 πάλι για τον Τσιτσιπά.

O νικητής του τουρνουά θα εισπράξει 565.705 ευρώ και ο ηττημένος του τελικού 284.485 ευρώ.

Ένα μπρέικ έφτανε...

Στο 1ο σετ ο Τζόκοβιτς θα προηγηθεί κρατώντας το σερβίς του με 2-1 και ο Τσιτσιπάς θα ισοφαρίσει σε 2-2.

Ο Έλληνας θα φτάσει πρώτος σε μπρέικ πόιντ στον αγώνα στο 5ο γκέιμ αλλά ο Σέρβος θα το σβήσει για να προηγηθεί με 3-2.

Το 4-3 είναι για τον Τζόκοβιτς και με μπρέικ θα "γράψει" το 5-3. Το σετ θα κλείσει στο 6-3 σε 40'.

Θέμα εμπειρίας...

Με love service game ο Τσιτσιπάς θα πάρει... κεφάλι με 2-1 στο 2ο σετ αλλά ο Τζόκοβιτς με μπρέικ θα προηγηθεί με 3-2!

Ο Στέφανος αντιδρά με τον καλύτερο τρόπο αφού παίρνει πίσω το μπρέικ για το 3-3!

Με τον 8ο άσο του ο Τσιτσιπάς θα κλείσει το 7ο γκέιμ (4-3) αλλά ο Τζόκοβιτς με μπρέικ θα φτάσει στο 5-4!

Θα έχει τριπλό ματς πόιντ και θα κλείσει με 6-4 το σετ και μαζί και το παιχνίδι.

Inside the stadium as @DjokerNole secured title no. 79 in Dubai! pic.twitter.com/ioDnOj2Y83

Just when you think you have him right where you want him...

A screamer break point backhand from @DjokerNole!#DDFTennis pic.twitter.com/u0KFiVxEJQ

— Tennis TV (@TennisTV) February 29, 2020