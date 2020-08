Για πρώτη φορά στην καριέρα του ο Στέφανος Τσιτσιπάς είναι στα προημιτελικά του Western and Southern Open που "φιλοξενεί" φέτος η Νέα Υόρκη.

Ο Έλληνας τενίστας που είναι στο Νο6 του κόσμου επικράτησε με 7-6 (2), 7-6 (4) του Αμερικανού Τζον Ίσνερ και θα παίξει την Τετάρτη (00:00, Cosmote Sport) με το Ρέιλι Οπέλκα για μια θέση στον ημιτελικό της Πέμπτης.

Αυτός θα είναι ο 6ος προημιτελικός του Στέφανου Τσιτσιπά σε Masters εκεί όπου έχει να επιδείξει και 2 τελικούς, το 2018 στον Καναδά και το 2019 στη Μαδρίτη.

Βροχή, τάι μπρέικ και νίκη!

Στο 1ο σετ με καλό σερβίς ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα προηγηθεί με 2-1 αλλά ο Ίσνερ θα ισοφαρίσει σε 2-2 κερδίζοντας και 2ο γκέιμ χωρίς απώλειες!

Ο Έλληνας θα "απαντήσει" με love service game για το 3-2 αλλά ο Ίσνερ θα ισοφαρίσει σε 3-3.

Ο Ίσνερ θα κάνει το 4-4 με το 3ο του love service game και με δυσκολία θα φτάσει στο 5-5. Το σετ θα διακοπεί λόγ ω καταιγίδας για 1.30' στο 6-5 υπέρ του Τσιτσιπά .

Με την επανέναρξη ο Έλληνας τενίστας θα έχει σετ πόιντ αλλά ο Αμερικανός θα το σβήσει για να οδηγήσεο το παιχνίδι στο τάι μπρέικ. Με μίνι μπρέικ θα φτάσει στο 2-1 και εν συνεχεία στο 4-1 και θα επικρατήσει με 7-6 (2) σε 47΄.

Ήξερε τον δρόμο ο Στέφανος

Στο 2ο σετ ο Τσιτσιπάς θα βρεθεί στο 2ο γκέιμ (0-1) μπροστά σε διπλό μπρέικ πόιντ αλλά με 2 άσους θα το σβήσει και θα ισοφαρίσει σε 1-1.

O Αμερικανός θα προηγηθεί με 4-3 και με 4-5 και ο Τσιτσιπάς θα κλείσει με άσο για το 5-5. Ο Τσιτσιπάς θα έχει μπρέικ ποιντ αλλά θα το σβήσει ο Ίσνερ για το 5-6.

Τελικά με το σερβίς του ο Έλληνας θα στείλει το σετ στο τάι μπρέικ. Εκεί ο Στέφανος θ' ανοίξει με μίνι μπρέικ (1-0) και θα φτάσει στο 3-0.

Ο Ίσνερ θα πάρει πίσω το μίνι μπρέικ (3-3) αλλά ο Στέφανος θα προηγηθεί με 4-3. Νέο μίνι μπρέικ (6-4) και θα κλείσει το παιχνίδι με 7-6 (4).

Tsitsi passes GO! @StefTsitsipas powers past John Isner 7-6 7-6 to reach the quarter-finals for the first time at #CInCyTENNIS pic.twitter.com/u8NlK6qpmD

— Tennis TV (@TennisTV) August 26, 2020