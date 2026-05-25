Ο Ολυμπιακός πήρε τη νίκη στον τρίτο αγώνα των τελικών της Handball Premier κόντρα στην ΑΕΚ με σκορ 36-30 και έκανε το 2-1 στη σειρά όντας μία νίκη από τον φετινό τίτλο.

Μία νίκη μακριά από την κατάκτηση του τίτλου βρίσκεται πλέον ο Ολυμπιακός. Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν με 36-30 επί της ΑΕΚ στον τρίτο αγώνα για τους τελικού της Handball Premier και πήρε το προβάδισμα στη σειρά με 2-1 νίκες. Επόμενος αγώνας είναι προγραμματισμένος την Πέμπτη (28/5, 19:00).

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με την ΑΕΚ να παίρνει το προβάδισμα με δύο τέρματα (0-2). Βέβαια, ο Ολυμπιακός ακολούθησε στο σκοράρισμα και διατήρησε τη διαφορά του ενός τέρματος από τους φιλοξενούμενους. Η Ένωση κράτησε το προβάδισμα έως το πρώτο δεκάλεπτο του πρώτου μέρους, το οποίο κατάφερε ν' ανατρέψει ο Ολυμπιακός στη συνέχεια.

Μάλιστα, ο Ολυμπιακός κατάφερε να ξεφύγει με τέσσερα γκολ διαφορά (12-8). Τη διαφορά αυτή δεν μπόρεσαν να διατηρήσουν οι γηπεδούχοι, μιας και η ΑΕΚ πραγματοποίησε μεγάλη αντεπίθεση, μειώνοντας στο ελάχιστο (14-13). Οι «κιτρινόμαυροι» ολοκλήρωσαν την αντεπίθεση, πριν κλείσει το πρώτο μέρος του τελικού, ανατρέποντας το εις βάρος τους σκορ για να πάνε με το +2 στα αποδυτήρια (16-18).

Στο δεύτερο μέρος, ο Ολυμπιακός μπήκε πιο αποφασισμένος και με καλές άμυνες δεν άφησε την ΑΕΚ να ξεφύγει στο σκορ. Αυτό έδωσε τη δυνατότητα στο σύνολο του κόουτς Τριλίνι να προσπεράσει στο σκορ και να ξεφύγει στα τρία τέρματα λίγο πριν τη συμπλήρωση του ενός τετάρτου στο δεύτερο ημίχρονο (26-23).

Η συνέχεια ήταν κυριαρχική για τους γηπεδούχους, οι οποίοι κράτησαν για μεγάλο διάστημα στο μηδέν την ΑΕΚ και εκτόξευσαν το προβάδισμα τους στα οκτώ τέρματα (33-25). Από τη μεριά της, η Ένωση δεν μπόρεσε να βγάλει αντίδραση μειώνοντας παραπάνω την διαφορά των οκτώ γκολ έως τα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης.

Με τον ρυθμό να έχει πέσει στο τελευταίο τρίλεπτο και η υπόθεση νίκη να έχει κριθεί, οι φιλοξενούμενοι μείωσαν στα έξι τέρματα τη διαφορά με το 36-30 να είναι το τελικό σκορ.

Τα πεντάλεπτα: 3-3, 5-6, 9-8, 12-11, 15-14, 16-18 ημιχ., 21-22, 24-22, 28-25, 32-25, 34-27, 36-30