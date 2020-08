Για πρώτη φορά μετά από τον Οκτώβριο του 2019 και το τουρνουά του Linz το οποίο και κατέκτησε η Κόκο Γκάουφ προκρίθηκε σε ημιτελικό σε τουρνουά της WTA.

Η 16χρονη Αμερικανίδα απέκλεισε με σπουδαία ανατροπή με 4-6, 6-4, 6-1 την Τυνήσια Ονς Τζαμπέρ στον προημιτελικό και το βράδυ του Σαββάτου (15/8) θα παίξει με την επίσης Αμερικανίδα Τζένιφερ Μπράντι για μια θέση στον τελικό της Κυριακής στο Top Seed Open.

Στον άλλο ημιτελικό θα παίξουν η Ρότζερς με την Ζιν Μπελέν Τάιχμαν.

Second career WTA semifinal @Cocogauff fights back to defeat Jabeur, 4-6, 6-4, 6-1. #TSOpen pic.twitter.com/l0IjQ0IdY4

Fantastic angle from @Cocogauff 's backhand #TSOpen pic.twitter.com/IzTMlw01fU

A decider it is!

The @Cocogauff takes the second set, 6-4.#TSOpen pic.twitter.com/FMjFedpltd

— wta (@WTA) August 14, 2020