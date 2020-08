Palermo Open: Στη Φέρο η πρώτη κούπα μετά το lockdown (pics&vid)

Η Φιόνα Φέρο από την Γαλλία ήταν η μεγάλη νικήτρια στο τουρνουά του Παλέρμο (Ιταλία) το πρώτο που διεξήχθη μετά από το lockdown της WTA λόγω του covid-19.

Στον τελικό που διεξήχθη την Κυριακή επικράτησε με 6-2, 7-5 της Ανέτ Κονταβέιτ.

Η Φέρο είναι στο Νο53 και θα βρεθεί αυτή την εβδομάδα στο Νο44 της παγκόσμιας κατάταξης.

First time in the top 50

Second career title

Third career win against a top 30

The queen of the #PLO20: Fiona Ferro pic.twitter.com/dWX9dRh9aX

— Palermo Ladies Open (@LadiesOpenPA) August 9, 2020