Λίγες ώρες πριν από τον αγώνα του Τσιτσιπά με τον Ποπίριν διεξήχθη στη Γαλλία στο πλαίσιο της 6ης ημέρας του Ultimate Tennis Showdown ένας ακόμη αγώνα top-10.

Ο Ντομινίκ Τιμ αντιμετώπισε τον Ματέο Μπερετίνι (Nο9) και το Νο3 της παγκόσμιας κατάταξης επικράτησε με 3-1 (11-14, 17-11, 18-13, 13-12) του Ιταλού και έτσι ο Έλληνας τενίστας είναι μόνος στην κορυφή.

Ο Ιταλός έχει πλέον 4-2 νίκες και ο Τσιτσιπάς μ' αγώνα λιγότερο (αυτόν με τον Ποπίριν) έχει 4-1.

