Χωρίς τον Ραφίνια θα παραταχθεί η Μπαρτσελόνα τουλάχιστον σε δύο ματς, όπως ενημέρωσε ο προπονητής των «μπλαουγκράνα», Χάνσι Φλικ.

Η Μπαρτσελόνα έχει μπροστά της δύο σημαντικά παιχνίδια απέναντι σε Χετάφε για την 8η αγωνιστική της La Liga, αλλά και κόντρα στη Γαλατασαράι, για τη League Phase του Champions League, στα οποία δεν θα μπορεί να υπολογίζει στον Ραφίνια.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο τεχνικός των «μπλαουγκράνα», Χάνσι Φλικ, ο Βραζιλιάνος θα χάσει σίγουρα τα δύο αυτά ματς, τονίζοντας όμως πως δεν πρόκειται για κάποιον σοβαρό τραυματισμό, αλλά το θέμα χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή και αυτό γιατί ο Ραφίνια την περασμένη σεζόν είχε τρεις παρόμοιους τραυματισμούς.

«Δεν πρόκειται για τραυματισμό αλλά πρέπει να είμαστε προσεκτικοί επειδή είχε τρεις τραυματισμούς πέρυσι, οπότε οφείλουμε να τον προσέχουμε. Δεν θα είναι διαθέσιμος ούτε αύριο, ούτε στον αγώνα με τη Γαλατασαράι».

Αξίζει να αναφερθεί, πως ο Ραφίνια, ο οποίος έχει σκοράρει 14 γκολ σε οκτώ συμμετοχές με την Μπαρτσελόνα αυτή τη σεζόν, τραυματίστηκε στο φιλικό της Βραζιλίας επί της Αυστραλίας την περασμένη εβδομάδα, όπου η Σελεσάο επικράτησε με 4-2.