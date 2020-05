Το ίδρυμα Φέντερερ έδωσε 1 εκατομμύριο δολάρια για γεύματα παιδιών στην Αφρική (pic)

Δίπλα στα παιδιά της Αφρικής και τις ημέρες του covid-19 συνεχίζει να είναι ο Ρότζερ Φέντερερ.

Ο Ελβετός τενίστας, ο οποίος είναι ιδιαίτερα ευαίσθητος με την Αφρική, αφού η μητέρα του έχει καταγωγή από τη Νότια Αφρική, προσφέρει μέσω του ιδρύματος του το ποσό του 1 εκατομμυρίου δολαρίων.

Το ποσό θα πάει στα παιδιά της Αφρικής και συγκεκριμένα για γεύματα σε 64.000 παιδιά και στις οικογένειες τους τα οποία βιώνουν περισσότερο την κρίση.

Now more than ever we must come together to help families in need https://t.co/c8fhhyRBIi

— Roger Federer (@rogerfederer) May 6, 2020