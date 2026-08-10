Ο Σωτήρης Αλεξανδρόπουλος, που δεν υπολογίζεται από τη Σπόρτινγκ, θα συνεχίσει την καριέρα του στην Τουρκία και την Γκεντσλερμπιρλιγί, σύμφωνα με δημοσίευμα της γειτονικής μας χώρας.

Στην Τουρκία φαίνεται πως θα συνεχίσει την καριέρα του ο Σωτήρης Αλεξανδρόπουλος, καθώς η Γκεντσλερμπιρλίγκι τα βρήκε με τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας για τη μεταγραφή του 24χρονου μέσου, σύμφωνα με δημοσίευμα ξένου δημοσιογράφου.

Ο Έλληνας διεθνής την περασμένη σεζόν βρισκόταν στη Φορτούνα Ντίσελντορφ ως δανεικός από τους Πορτογάλους, όπου κατέραψε 20 συμμετοχές στη Β' κατηγορία της Γερμανίας.

Πριν από λίγες ημέρες, η πορτογαλική ιστοσελίδα «Abola» δημοσίευσε ένα ρεπορτάζ σχετικά με το μέλλον του Έλληνα άσου στα Λιοντάρια, το οποίο ανέφερε πως δεν βρισκόταν στα σχέδια του Ρουί Μπόρζες για τη νέα χρονιά.

Ο Έλληνας κεντρικός μέσος έχει ένα πλούσιο βιογραφικό, έχοντας φορέσει στο παρελθόν τη φανέλα του Ολυμπιακού, αλλά και της Σταντάρ Λιέγης.