Αλεξανδρόπουλος: Η Γκεντσλερμπιρλιγί συμφώνησε με τη Σπόρτινγκ για τον 24χρονο μέσο
Στην Τουρκία φαίνεται πως θα συνεχίσει την καριέρα του ο Σωτήρης Αλεξανδρόπουλος, καθώς η Γκεντσλερμπιρλίγκι τα βρήκε με τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας για τη μεταγραφή του 24χρονου μέσου, σύμφωνα με δημοσίευμα ξένου δημοσιογράφου.
Ο Έλληνας διεθνής την περασμένη σεζόν βρισκόταν στη Φορτούνα Ντίσελντορφ ως δανεικός από τους Πορτογάλους, όπου κατέραψε 20 συμμετοχές στη Β' κατηγορία της Γερμανίας.
Πριν από λίγες ημέρες, η πορτογαλική ιστοσελίδα «Abola» δημοσίευσε ένα ρεπορτάζ σχετικά με το μέλλον του Έλληνα άσου στα Λιοντάρια, το οποίο ανέφερε πως δεν βρισκόταν στα σχέδια του Ρουί Μπόρζες για τη νέα χρονιά.
Ο Έλληνας κεντρικός μέσος έχει ένα πλούσιο βιογραφικό, έχοντας φορέσει στο παρελθόν τη φανέλα του Ολυμπιακού, αλλά και της Σταντάρ Λιέγης.
ÖZEL - Gençlerbirliği, Sotirios Alexandropoulos transferi için Sporting Lizbon ile anlaşma sağladı.— Ertan Süzgün (@ertansuzgun) August 10, 2026
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