Μπορεί ο Νικ Κύργιος ν' αγάπησε και ν' αγαπά το μπάσκετ αλλά ποτέ δεν έκανε καριέρα σ' αυτό το άθλημα.

Αντίθετα ο Ελληνοαυστραλός αθλητής διακρίθηκε στο τένις από νεαρός και συνεχίζει να εντυπωσιάζει με το ταλέντο του αλλά και με τις επικές αντιδράσεις του που ξεπερνούν αρκετές φορές τα όρια...

Ο Νικ θυμήθηκε τα παλιά... κοινοποιώντας μια ανάρτηση στο twitter που τον δείχνει να παίζει τένις σε πολύ καλό επίπεδο, το 2014, όταν ήταν 18 ετών.

Είναι τουρνουά της σειράς ATP Challenger που διεξήχθη στη Σαρασότα και ο Κύργιος κέρδισε τον τίτλο! Δυο χρόνια αργότερα έφτασε στο Νο13 στον κόσμο και σήμερα έχει 6 τίτλους στο tour!

Kygs was on the come upppp https://t.co/jCWyijkSKr

— Nicholas Kyrgios (@NickKyrgios) April 18, 2020