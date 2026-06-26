Κόμο: Αγοράζει τον Νίκο Παζ από τη Ρεάλ Μαδρίτης
Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, έχει ανατραπεί η υπόθεση της επιστροφής του Νίκο Παζ στη Ρεάλ Μαδρίτης.
Παρότι αυτή θεωρούνταν δεδομένη, ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής επέλεξε να βάλει... φρένο στα σενάρια αυτά, εκφράζοντας την επιθυμία του να παραμείνει στην Ιταλία.
Η Κόμο ήρθε σε οριστική συμφωνία με τη Βασίλισσα προκειμένου να προχωρήσει στην αγορά του Αργεντινού με μόνιμη μεταγραφή. Ο Παζ ήθελε ξεκάθαρα να συνεχίσει την καριέρα του στον σύλλογο του ιταλικού Βορρά για ακόμα έναν χρόνο, γεγονός που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην έκβαση των διαπραγματεύσεων.
Το ποσό της μεταγραφής του συνολικά θα ανέρχεται στα 51 εκατομμύρια ευρώ, καθώς οι Μαδριλένοι επέλεξαν να ενεργοποιήσουν τη ρήτρα επαναγοράς του που έχει τεθεί στα 9 εκατ. ευρώ, την ώρα που θα βάλει στα ταμεία της 60 εκατ. από το deal με την Κόμο.
Αυτό σημαίνει ότι παρά τη συμφωνία για τη μόνιμη μετακίνηση του 21χρονου μέσου, η Ρεάλ Μαδρίτης έχει διασφαλίσει το δικαίωμα να τον φέρει πίσω στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου» στο μέλλον.
🚨🔵⚪️ EXCLUSIVE: Como agree deal with Real Madrid to BUY Nico Páz on permanent move, here we go! 💣🇦🇷— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 26, 2026
Agreement reached as Como will re-buy Nico Páz from Real Madrid.
Nico wanted to stay at Como.
ℹ️ Real Madrid will keep control on Nico and mantain BUY BACK CLAUSE. ⚪️🫱🏻🫲🏼 pic.twitter.com/1CvwZ194Tk
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.