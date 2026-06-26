Ο Νίκο Παζ επιθυμούσε να συνεχίσει στην Κόμο, όπερ και εγένετο μιας και οι Ιταλοί θα τον αγοράσουν με κανονική μεταγραφή από τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, έχει ανατραπεί η υπόθεση της επιστροφής του Νίκο Παζ στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Παρότι αυτή θεωρούνταν δεδομένη, ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής επέλεξε να βάλει... φρένο στα σενάρια αυτά, εκφράζοντας την επιθυμία του να παραμείνει στην Ιταλία.

Η Κόμο ήρθε σε οριστική συμφωνία με τη Βασίλισσα προκειμένου να προχωρήσει στην αγορά του Αργεντινού με μόνιμη μεταγραφή. Ο Παζ ήθελε ξεκάθαρα να συνεχίσει την καριέρα του στον σύλλογο του ιταλικού Βορρά για ακόμα έναν χρόνο, γεγονός που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην έκβαση των διαπραγματεύσεων.

Το ποσό της μεταγραφής του συνολικά θα ανέρχεται στα 51 εκατομμύρια ευρώ, καθώς οι Μαδριλένοι επέλεξαν να ενεργοποιήσουν τη ρήτρα επαναγοράς του που έχει τεθεί στα 9 εκατ. ευρώ, την ώρα που θα βάλει στα ταμεία της 60 εκατ. από το deal με την Κόμο.

Αυτό σημαίνει ότι παρά τη συμφωνία για τη μόνιμη μετακίνηση του 21χρονου μέσου, η Ρεάλ Μαδρίτης έχει διασφαλίσει το δικαίωμα να τον φέρει πίσω στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου» στο μέλλον.