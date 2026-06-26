Ο Ομάρ Ελ Καντουρί βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, είχε τις πρώτες του επαφές με τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ και όλα δείχνουν ότι απομένουν τα τυπικά για την επιστροφή του στον Δικέφαλο, αυτή τη φορά από διαφορετικό πόστο.

Ο Ομάρ Ελ Καντουρί βρίσκεται από την Παρασκευή (27/6) στη Θεσσαλονίκη, με την παρουσία του στην πόλη να επιβεβαιώνει ουσιαστικά ότι οι συζητήσεις με τους «ασπρόμαυρους» έχουν περάσει στο τελικό στάδιο.

Ο Μαροκινός πρώην μέσος του «Δικεφάλου», σύμφωνα με πληροφορίες, είχε το πρώτο του ραντεβού με τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ, με τις δύο πλευρές να συζητούν τις τελευταίες λεπτομέρειες της συνεργασίας τους. Το κλίμα είναι εξαιρετικό και, εφόσον δεν προκύψει κάποιο απρόοπτο, το deal αναμένεται να ολοκληρωθεί σύντομα.

Την παρουσία του στη Θεσσαλονίκη αποκάλυψε, μάλιστα, και ο ίδιος μέσω των social media, ανεβάζοντας φωτογραφία από κεντρικό σημείο της πόλης.

Ο Ελ Καντουρί προορίζεται να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Κ17 του ΠΑΟΚ, σηματοδοτώντας την επιστροφή του στην οικογένεια του Δικεφάλου από ένα νέο, διαφορετικό πόστο. Οι άνθρωποι της ακαδημίας θεωρούν ότι η προσωπικότητα, οι εμπειρίες και η ποδοσφαιρική του φιλοσοφία μπορούν να βοηθήσουν σημαντικά στην εξέλιξη των νεαρών ποδοσφαιριστών.

Την ίδια στιγμή συνεχίζεται ο σχεδιασμός για τη στελέχωση όλων των τμημάτων της PAOK Academy, με τον Τίμο Καβακά να αποτελεί έναν από τους βασικούς υποψηφίους για την τεχνική ηγεσία της Κ19.