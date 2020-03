Η αθλήτρια από τον Καναδά, με ανάρτησή της στα social media ανέφερε ότι το κλείσιμο στο σπίτι μέχρι να περάσει ο κορονοϊός θα είχε περισσότερο ενδιαφέρον αν είχε και ένα αγόρι μαζί της.

Μια που το είπε και μια που... έπεσαν βροχή τα αιτήματα από θαυμαστές, ενώ και ο Νικ Κύργιος έδειξε πως δεν έμεινε ασυγκίνητος στο θέαμα που αντίκρισε και έστειλε μήνυμα! Άλλωστε, οι δυο τους έχουν συναντηθεί και στα court...

my agent just informed me you guys are sending ‘dating resumes’ to the email in my bio YALL NEED TO STOP

— Genie Bouchard (@geniebouchard) March 22, 2020