Με τον Πολ Τζορτζ να...στεναχωρεί την πρώην ομάδα του, οι Μπόστον Σέλτικς πήραν το ντέρμπι της Ανατολής κερδίζοντας μέσα στη Φιλαντέλφεια τους Σίξερς με 123-101.

Λένε ότι η «εκδίκηση είναι ένα πιάτο που τρώγεται κρύο» και ο Πολ Τζόρτζ φρόντισε να το υπενθυμίσει στους Σίξερς με τον πλέον επιβλητικό τρόπο.

Μετά το trade του καλοκαιριού με το οποίο οι 76ers τον... έστειλαν στη Βοστώνη προκειμένου να πάρουν τον Τζέιλεν Μπράουν, περίμενε την πρώην ομάδα του στη... γωνία!

Και φρόντισε να δώσει μια εμφατική απάντηση οδηγώντας τους Σέλτικς στη νίκη μέσα στην Φιλαντέλφεια πραγματοποιώντας επιβλητική εμφάνιση. Συγκεκριμένα αγωνίστηκε 30 λεπτά και είχε 36 πόντους με 8/11 δίποντα, 6/11 τρίποντα, 2/2 βολές και 5 ριμπάουντ ενώ ο Τζέισον Τέιτουμ με άλλους 21 πόντους στεναχώρησε τον... πρώην συμπαίκτη του στους Σέλτικς.

Ο Τζέιλεν Μπράουν που αντιμετώπισε για πρώτη φορά (μετά την preseason) την πρώην ομάδα του κινήθηκε στα...χαμηλά με 13 πόντους και 4 λάθη σε 26 λεπτά. Πρώτος σκόρερ για τους Σίξερς ήταν ο Μάξι με 24 πόντους και 8/12 εντός παιδιάς, ο Εμπίντ είχε 16 πόντους αλλά με μόλις 2/9 σουτ και 11/13 βολές, ενώ ο Λεμπρόν Τζέιμς τελείωσε το παιχνίδι με 11 πόντους, 8 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

Τα δωδεκάλεπτα: 23-30, 51-62, 82-91, 101-123.