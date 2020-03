Η Genie Bouchard ψάχνει κάποιον για να περάσει μαζί του την καραντίνα (pics & vid)

Αν μένετε με κάποιον άλλον και δυσκολεύεστε να συνηθίσετε τον περιορισμό των μετακινήσεων λόγω κορονοϊού, σκεφτείτε τα χειρότερα...

Σκεφτείτε για παράδειγμα να μην είχατε συγκάτοικο στο σπίτι και να έπρεπε να το περάσετε όλο αυτό μόνοι σας.

Όπως δηλαδή η τενίστρια Genie Bouchard από τον Καναδά.

Η 26χρονη όσο είναι περιορισμένη σπίτι, περνάει το χρόνο της βλέποντας τηλεόραση και «παίζοντας» στα social media.

Εκεί λοιπόν, στο Twitter συγκεκριμένα, έδωσε... πάσα σε όποιον ενδιαφέρεται να κάνει κίνηση.

«Δεν παραπονιέμαι, αλλά νιώθω οτι η καραντίνα θα είχε περισσότερο πλάκα αν είχα ένα αγόρι», έγραψε χαρακτηριστικά.

not complaining, but i feel like quarantine would be a lot more fun with a boyfriend

— Genie Bouchard (@geniebouchard) March 18, 2020