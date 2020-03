Φέντερερ: «Είναι πολύ σημαντικό να πάρουμε στα σοβαρά τα μέτρα» (vid)

Τον κώδωνα του κινδύνου έκρουσε ο Ρότζερ Φέντερερ στην πρώτη του δημόσια παρέμβαση μετά από την εξάπλωση του κορονοϊού (covid-19) σ' όλο τον κόσμο και φυσικά στην Ελβετία.

Ο σπουδαίος τενίστας σημειώνει πως έχει κόψει τις χειραψίες, κρατάει αποστάσεις και καλεί τους πάντες να προσέχουν και να δίνουν μεγάλη σημασία στην τήρηση των μέτρων.

Αναλυτικά η τοποθέτηση του:

«Μένω και εγω στο σπίτι και δεν κάνω χειραψία με κανέναν, εδώ και λίγο καιρό. Προφανώς, πλένω τα χέρια μου πολύ συχνά, όπως πρέπει να κάνουμε. Πιστεύω πως το να βοηθάμε ο ένας τον άλλον είναι πιο σημαντικό από ποτέ αυτή τη στιγμή. Ειδικά επειδή πρέπει να βοηθάμε τις γηραιότερες γενιές. Εκείνοι είναι που κινδυνεύουν περισσότερο και πρέπει να τους βοηθήσουμε, διατηρώντας απόσταση δυο μέτρων μεταξύ μας και αποφεύγοντας τις χειραψίες.

Είναι πολύ σημαντικό να πάρουμε στα σοβαρά αυτά τα μέτρα. Πολύ, πολύ σοβαρά. Στο τέλος, μπορεί να χρειαστεί να μπούμε όλοι σε καραντίνα και να μην επιτρέπεται να βγούμε από το σπίτι μας πια. Γι' αυτό ελπίζω να το πάρετε όλοι στα σοβαρά».

Roger just posted on Instagram story calling everyone to protect yourself and others amid the #coronavirus pandemic #COVID19 #StaySafeStayHome @rogerfederer pic.twitter.com/mypYWXIAM6

— Scarlett♡RF (@Scarlett_Li) March 20, 2020