Ολυμπιακός: Πόσος κόσμος αναμένεται να βρεθεί στη Γαλλία
Όπως είναι γνωστό και έχει ήδη αποτυπωθεί το Ρεν - Ολυμπιακός άλλαξε ημέρα και θα διεξαχθεί στις 4 Νοεμβρίου και ώρα 17.30. Το δεδομένο αυτό διαφοροποίησε και την κατάσταση σε σχέση με τον κόσμο των Πειραιωτών.
Αρχικά ήταν προγραμματισμένο να λάβει η ομάδα του Ολυμπιακού 2.000 εισιτήρια. Μετά τα όσα συνέβησαν με τις αλλαγές ημέρας και ώρας τα εισιτήρια που θα έχει ο Ολυμπιακός θα είναι 900. Ήτοι 700+200. Τα 700 θα είναι στην κερκίδα των φιλοξενούμενων και τα 200 first class.
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