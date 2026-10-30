Ο Ολυμπιακός μετά το νέο μπέρδεμα που προκάλεσαν οι γαλλικές Αρχές δεν θα έχει τον κόσμο που αναμενόταν με βάση τον αρχικό προγραμματισμό.

Όπως είναι γνωστό και έχει ήδη αποτυπωθεί το Ρεν - Ολυμπιακός άλλαξε ημέρα και θα διεξαχθεί στις 4 Νοεμβρίου και ώρα 17.30. Το δεδομένο αυτό διαφοροποίησε και την κατάσταση σε σχέση με τον κόσμο των Πειραιωτών.

Αρχικά ήταν προγραμματισμένο να λάβει η ομάδα του Ολυμπιακού 2.000 εισιτήρια. Μετά τα όσα συνέβησαν με τις αλλαγές ημέρας και ώρας τα εισιτήρια που θα έχει ο Ολυμπιακός θα είναι 900. Ήτοι 700+200. Τα 700 θα είναι στην κερκίδα των φιλοξενούμενων και τα 200 first class.