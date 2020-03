Lyon Open: Στον τελικό η Κένιν (vid)

Τον 2ο τίτλο της για το 2020 θα διεκδικήσει στον τελικό του Lyon Open η Σοφία Κένιν.

Η Αμερικανίδα επικράτησε με 7-6 (5), 6-7 (2), 7-6 (2) της Φαν Ούιτβανκ στον ημιτελικό του Σαββάτου και θα παίξει στον τελικό με την Γερμανίδα Άνα-Λένα Φρίντσαμ.

Η Σοφία Κένιν είναι το φαβορί και είναι έτοιμη να κερδίσει τον 2ο τίτλο της στη σεζόν μετά από το Australian Open.

The World No.5 secures her spot in the final @SofiaKenin defeats Van Uytvanck, 7-6(5), 6-7(2), 7-6(2), at @Open6emeSensML. pic.twitter.com/l4mrJPLTZR

— WTA (@WTA) March 7, 2020