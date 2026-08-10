Γαλατασαράι: Εκατομμύρια, χρυσός και όπλο στο σπίτι του αρχηγού των Ultras!

Η αστυνομική έρευνα στο σπίτι του αρχηγού των UltrAslan της Γαλατά έφερε στο φως... εκατομμύρια, πολύτιμα αντικείμενα και όπλο, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις.

Σοβαρές διαστάσεις παίρνει η υπόθεση του επικεφαλής των UltrAslan, του μεγαλύτερου οργανωμένου συνδέσμου οπαδών της Γαλατασαράι, μετά την αστυνομική έρευνα στο σπίτι του. Οι τουρκικές αρχές εντόπισαν μεγάλο χρηματικό ποσό, χρυσό και κοσμήματα, ενώ φέρεται να βρήκαν επίσης πιστόλι.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του τουρκικού Τύπου, στην κατοικία του Σεμπαχατίν Σιρίν βρέθηκαν 840.000 ευρώ σε μετρητά, ενώ η αξία του χρυσού, των κοσμημάτων και των υπόλοιπων ξένων νομισμάτων που εντοπίστηκαν υπολογίζεται σε περίπου 300.000 ευρώ.

Η έρευνα διήρκεσε περίπου οκτώ ώρες και πραγματοποιήθηκε μετά τη σύλληψη του Σιρίν, ο οποίος, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, κατηγορείται για παράνομη μεταπώληση εισιτηρίων στη «μαύρη αγορά». Για τη συγκεκριμένη υπόθεση, ο πρόεδρος της Γαλατασαράι είχε καταθέσει καταγγελία το 2024.

Παράλληλα, ο επικεφαλής των UltrAslan αντιμετωπίζει κατηγορίες για διατάραξη της τάξης εντός αθλητικών εγκαταστάσεων, καθώς και για δημόσια διάδοση ψευδών πληροφοριών. Κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης στην κατοικία του, οι αρχές φέρεται να εντόπισαν επίσης εκτός από το πιστόλι, πυρομαχικά και αλεξίσφαιρα γιλέκα.

Η υπόθεση αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον λόγω της έντονης δημόσιας παρουσίας του Σιρίν τις τελευταίες ημέρες. Μέσω του λογαριασμού του στο X, είχε εξαπολύσει επίθεση κατά του υπουργού Δικαιοσύνης της Τουρκίας, Ακίν Γκιουρλέκ, υποστηρίζοντας ότι υπάρχει «μια ομάδα μέσα στο κράτος που θέλει να βοηθήσει τη Φενέρμπαχτσε να κερδίσει».

Η συγκεκριμένη τοποθέτηση προσθέτει ένα ακόμη επεισόδιο στην ήδη τεταμένη κατάσταση γύρω από τον επικεφαλής των UltrAslan, ο οποίος βρίσκεται πλέον αντιμέτωπος με σοβαρές κατηγορίες και μια υπόθεση που έχει περάσει στο επίκεντρο της τουρκικής επικαιρότητας. Οι τουρκικές αρχές συνεχίζουν την έρευνα, ενώ η υπόθεση αναμένεται να πάρει πλέον τον δρόμο της Δικαιοσύνης.