Μυκονίου: «Τα λόγια του Νίστρουπ, η ενδεκάδα και η ''πράσινη'' απόβαση»

Τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού πριν από το κρίσιμο παιχνίδι με την ΤΣΣΚΑ 1948 στη Σόφια. Αποστολή στη Βουλγαρία: Σωτήρης Μυκονίου.

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει το βράδυ της Τρίτης (11/08-20:30) την ΤΣΣΚΑ 1948 στη ρεβάνς τους για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League με φόντο την πρόκριση για τα Play Offs της διοργάνωσης.

Το Gazzetta δεν θα μπορούσε να μην βρίσκεται εκεί και μέσω του απεσταλμένου του, Σωτήρη Μυκονίου σας μεταφέρει όλα τα τελευταία νέα πριν από το μεγάλο παιχνίδι, που θα καθορίσει το μέλλον της ευρωπαϊκής πορείας των «πρασίνων».

Ο ρεπόρτερ των «πρασίνων» αναφέρθηκε αρχικά στα όσα είπε ο Τζέικομπ Νίστρουπ στη συνέντευξη Τύπου σχετικά με τη σημασία του αγώνα, αλλά τις «ενισχύσεις» που έχει εκείνος σ' αυτό το ματς (Ντέσερς, Τεττέη, Λιβάι).

Έπειτα έκανε μία πρόβλεψη για την πιθανή ενδεκάδα που θα παρουσιάσει αύριο ο Δανός τεχνικός ενώ τέλος έκανε και μία αναφορά στον κόσμο του «τριφυλλιού», που αναμένεται να έχει σημαντική παρουσία στο «Βασίλ Λέφσκι».

Δείτε το βίντεο με το σχόλιο του απεσταλμένου του Gazzetta