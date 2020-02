Delray Beach Open: Αποσύρθηκε λόγω τραυματισμού ο Κύργιος (pic)

Λόγω τραυματισμού στον καρπό ο Νικ Κύργιος αποφάσισε ν' αποσύρει τη συμμετοχή του από το Delray Beach Open.

Ο Νικ θα έπαιζε με τον Αμερικανό Πολ αλλά αποφάσισε να μην ρισκάρει και έτσι την θέση του πήρε ο Ντάνιελ Γκαλάν.

Θυμίζουμε ακολουθεί το τουρνουά στο Ακαπούλκο (23-29/2) το οποίο ο Αυστραλός είχε κατακτήσει το 2019 και θέλει να υπερασπιστεί τον τίτλο του.

Update in Delray Beach:

Nick Kyrgios has withdrawn from his singles match due to a wrist injury. He is replaced in the draw by lucky loser, Daniel Elahi Galan.

More details to follow.#DBOpen pic.twitter.com/vQm34ABhIc

— Delray Beach Open (@DelrayBeachOpen) February 18, 2020