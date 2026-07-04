Λίσι: «Χρειαζόμαστε παίκτες για τον πρώτο προκριματικό, πρέπει να δουλέψει παραπάνω ο Κωνσταντέλιας»

Μετά τη φιλική νίκη επί της Βέστερλο ο προπονητής του ΠΑΟΚ, Αλέσιο Λίσι, μίλησε στους απεσταλμένους του Τύπου και αναφέρθηκε στα μεταγραφικά και τον Γιάννη Κωνσταντέλια. ΑΠΟΣΤΟΛΗ – ΖΑΛΤΜΠΟΜΕΛ: ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΟΥΝΤΟΥΛΙΔΗΣ

Ο ΠΑΟΚ στα πρώτα του φιλικά πήρε δύο εύκολες νίκες με «τεσσάρες», όμως ακόμα έχει δουλειά μπροστά του. Ο προπονητής των Θεσσαλονικιών, Αλέσιο Λίσι, μίλησε στους απεσταλμένους του Τύπου μετά το παιχνίδι με τη Βέστερλο και αναφέρθηκε τόσο στην ανάγκη γιθα μεταγραφές, όσο και στον Γιάννη Κωνσταντέλια.

Οι δηλώσεις του Αλέσιο Λίσι

Για τον αγώνα: «Είναι η δεύτερη συνεχόμενη νίκη, αλλά δεν είναι αυτό το πιο σημαντικό. Εντάξει, πάντα είναι σημαντικό να κερδίζεις, αλλά αυτό που προέχει είναι η κατάσταση της ομάδας».

Για τον Κωνσταντέλια: «Είναι πάρα πολύ σημαντικός για μας. Πρέπει να δουλέψει παραπάνω και σίγουρα μπορεί να είναι ακόμα καλύτερος».

Για τις σημειώσεις που κρατάει: «Είναι επειδή ξεχνάω πράγματα. Λόγω της πίεσης του αγώνα. Μετά το cooling break, νομίζω κάνουμε καλύτερα πράγματα και βελτιωνόμαστε με τη μπάλα. Διορθώνουμε πράγματα».

Για τις μεταγραφές: «Το κλαμπ, ο αθλητικός και τεχνικός διευθυντής δουλεύουν πολύ σκληρά. Εμείς θα πρέπει να περιμένουμε. Σίγουρα χρειαζόμαστε παίκτες για τον πρώτο προκριματικό. Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στον αθλητικό διευθυντή. Δουλεύουμε μαζί και ξέρω ότι εργάζονται σκληρά».

🗣️ Οι δηλώσεις του Αλέσιο Λίσι μετα την νέα «τεσσάρα» του ΠΑΟΚ στην προετοιμασία και το δεύτερο φιλικό επί της Βέστερλο.



👉 Η αναφορά του Ιταλού τεχνικού στον Γιάννη Κωνσταντέλια και τις μεταγραφές.#paokfc pic.twitter.com/8zW2JsVSIR July 4, 2026

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