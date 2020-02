Rotterdam Open: Ο Αλιασίμ περιμένει τον Τσιτσιπά (vids)

Για πρώτη φορά στην καριέρα του ο Φέλιξ Αλιασίμ είναι σε προημιτελικό στο Rotterdam Open.

Ο Καναδός επικράτησε με 6-4, 6-3 του Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ και περιμένει στον προημιτελικό της Παρασκευής τον νικητή του αγώνα της Πέμπτης (16:00, Cosmote Sport 6) ανάμεσα στον Τσιτσιπά και στον Μπεντένε.

Η βραδιά στο Ρότερνταμ ήταν σπουδαία για τον Καναδά αφού ο Αλιασίμ προκρίθηκε λίγη ώρα μετά από τον Πόσπισιλ ο οποίος απέκλεισε τον Μεντβέντεφ και είναι στους "16".

Fantastic Felix @felixtennis steams past Grigor Dimitrov in Rotterdam, 6-4 6-2 to reach his first quarter-final at @abnamrowtt. pic.twitter.com/pMakztwaCg — Tennis TV (@TennisTV) February 12, 2020

My WORD this is some flexibility from @felixtennis -- and an incredible backhand #abnamrowtt pic.twitter.com/K0EATyNn54 — Tennis TV (@TennisTV) February 12, 2020