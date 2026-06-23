Άλβαρες για Μπαρτσελόνα: «Θέλω να κάνω το όνειρό μου πραγματικότητα»
Μίλησε δημόσια για το... κοινό μυστικό ο Άλβαρες! Ο Αργεντινός σταρ της Ατλέτικο Μαδρίτης και της Αργεντινής εξέφρασε την έντονη επιθυμία του να ενταχθεί στην οικογένεια της Μπαρτσελόνα.
Η Αργεντινή κέρδισε με 2-0 την Αυστρία με άλλο ένα... σόου του Μέσι, έκανε το 2/2 στο Μουντιάλ 2026 και φιγουράρει στην κορυφή του 10ου ομίλου.
Ο 26χρονος παίκτης είναι εδώ και καιρό στο στόχαστρο της Μπάρτσα και αμέσως μετά το ματς, δεν έκρυψε πως είναι όνειρό του να αγωνιστεί στους Μπλαουγκράνα και πως έχει επικοινωνήσει ήδη με ανθρώπους του καταλανικού συλλόγου.
Αναλυτικά οι δηλώσεις του:
«Θέλω να κάνω το όνειρό μου πραγματικότητα. Έχω μιλήσει με τους ανθρώπους του συλλόγου με τους οποίους χρειαζόμουν να μιλήσω. Το καλύτερο για το μέλλον μου είναι μια μεταγραφή», είπε χαρακτηριστικά.
💣💥 Julián Alvarez: “Quiero hacer realidad mi sueño. He hablado con las personas del club con las que tenía que hablar. Lo mejor para mi futuro es una transferencial”.— Carlos Monfort (@monfortcarlos) June 22, 2026
Julián ya se ha mojado … pic.twitter.com/Ahe5uk1PeN
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