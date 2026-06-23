Γαλλία-Ιράκ: Τι ώρα αρχίζει πάλι το ματς
Μετά από σχεδόν δύο ώρες αναμονής, η αναμέτρηση της Γαλλίας με το Ιράκ αναμένεται να συνεχιστεί! Ο αγώνας που διεξάγεται στη Φιλαδέλφεια τέθηκε σε αναστολή κατά τη διάρκεια του ημιχρόνου, λόγω ισχυρών καταιγίδων, εντούτοις ο καιρός καθάρισε και οι αρμόδιοι φορείς ενημέρωσαν για την επανέναρξη του αγώνα.
Αυτό θα συμβεί, αν όλα πάνε καλά, στις 03:00 ώρα Ελλάδας, κάτι περισσότερο από δύο ώρες μετά την απόφαση για προσωρινή διακοπή της δράσης. Υπενθυμίζεται πως οι Γάλλοι προηγούνται 1-0 με γκολ του Μπαπέ από το 14ο λεπτό.
France v Iraq - June 22, 2026— Lincoln Financial Field (@LFFStadium) June 22, 2026
Weather Update - Thank you for your patience. Please safely make your way back to your seat. The game will resume at 7:50 pm.
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