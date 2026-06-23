Δείτε τι ώρα θα διεξαχθεί το δεύτερο μέρος ανάμεσα σε Γαλλία και Ιράκ.

Μετά από σχεδόν δύο ώρες αναμονής, η αναμέτρηση της Γαλλίας με το Ιράκ αναμένεται να συνεχιστεί! Ο αγώνας που διεξάγεται στη Φιλαδέλφεια τέθηκε σε αναστολή κατά τη διάρκεια του ημιχρόνου, λόγω ισχυρών καταιγίδων, εντούτοις ο καιρός καθάρισε και οι αρμόδιοι φορείς ενημέρωσαν για την επανέναρξη του αγώνα.

Αυτό θα συμβεί, αν όλα πάνε καλά, στις 03:00 ώρα Ελλάδας, κάτι περισσότερο από δύο ώρες μετά την απόφαση για προσωρινή διακοπή της δράσης. Υπενθυμίζεται πως οι Γάλλοι προηγούνται 1-0 με γκολ του Μπαπέ από το 14ο λεπτό.