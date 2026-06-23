Γαλλία - Ιράκ: Η ενημέρωση της FIFA για τη διακοπή του αγώνα
Τα έντονα καιρικά φαινόμενα που πλήττουν τη Φιλαδέλφεια έφεραν μπελάδες για τη FIFA, με τον αγώνα της Γαλλίας με το Ιράκ να διακόπτεται κατά τη διάρκεια του ημιχρόνου και ενώ οι Τρικολόρ βρίσκονταν μπροστά με 1-0 χάρη σε γκολ του Μπαπέ.
Με μία ώρα να έχει περάσει από τη στιγμή που αποφασίστηκε να σταματήσει η δράση και να εκκενωθούν οι κερκίδες, η Παγκόσμια Ομοσπονδία προέβη σε ενημέρωση για την τύχη της αναμέτρησης.
Αναλυτικά:
Λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών και του κινδύνου εκδήλωσης κεραυνών στην περιοχή του γηπέδου, ο αγώνας του Παγκοσμίου Κυπέλλου μεταξύ της Γαλλίας και του Ιράκ έχει διακοπεί.
Ανακοινώθηκε διακοπή 30 λεπτών, ωστόσο η κατάσταση εξακολουθεί να παρακολουθείται προκειμένου να διαπιστωθεί αν θα υπάρξουν περαιτέρω καθυστερήσεις.
Η FIFA θα ακολουθήσει τα πρωτόκολλα ασφαλείας που έχουν θεσπιστεί από τις τοπικές αρχές και ο αγώνας θα συνεχιστεί μόλις κριθεί ασφαλές να συμβεί αυτό.
Η ασφάλεια και η προστασία όλων των παρευρισκομένων αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για τη FIFA. Ευχαριστούμε όλους τους φιλάθλους για την κατανόηση και τη συνεργασία τους.
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