Miami Open: Το Big-3 και οι Έλληνες (vids)

Η ... αφρόκρεμα του τένις σε άνδρες και γυναίκες θ' αγωνιστεί στο φετινό Miami Open που θα διεξαχθεί από τις 23/3 έως τις 5/4 στην πόλη των ΗΠΑ.

Στο 2ο Masters της χρονιάς μετά από το Indian Wells θα δούμε φέτος ξανά και τα τρία μέλη του Big-3 αφού το 2019 έλειπε ο Ράφα Ναδάλ.

Την περασμένη περίοδο νικητής ήταν ο Ρότζερ Φέντερερ ενώ ο Νόβακ Τζόκοβιτς είχε φτάσει έως τον 3ο γύρο.

Στο τουρνουά θα δούμε φυσικά τον Στέφανο Τσιτσιπά ο οποίος το 2019 είχε παίξει στον τελικό στο διπλό ενώ στο απλό είχε αποκλειστεί στους "16" από τον Ντένις Σαποβάλοφ.

Εκεί θα είναι ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ, o Ντομινίκ Τιμ, ο Ντανίλ Μεντβέντεφ αλλά και ο Ματέο Μπερετίνι.

Στις γυναίκες δεσπόζει η παρουσία της Σερένα Ουίλιαμς αλλά θα είναι εκεί το Νο1 του κόσμου και νικήτρια του 2019, Άσλεϊ Μπάρτι, η Ναόμι Οσάκα και η Κόκο Γκάουφ.

Εκεί θα είναι και η Μαρία Σάκκαρη η οποία είχε φτάσει το 2019 στον 2ο γύρο και είχε αποκλειστεί από την Κβίτοβα.

Το τουρνουά ξεκίνησε το 1985. Στους άνδρες στην κορυφή της λίστας με τους τίτλους είναι ο Νόβακ Τζόκοβιτς και ο Αντρέ Άγκασι με 6 ενώ 8 έχει στις γυναίκες η Σερένα Ουίλιαμς.

Who are you ready to see in Miami?

Full Field: https://t.co/wIbgh3S2hi pic.twitter.com/ZfygouONdY

— Miami Open (@MiamiOpen) February 11, 2020