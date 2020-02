Ένατος τίτλος για τον Μονφίς στο Μονπελιέ (vids)

Τον 9ο τίτλο της καριέρας του κέρδισε στο Μονπελιέ ο Γάλλος Γκαέλ Μονφίς (Νο9).

Ο έμπειρος τενίστας επικράτησε με 7-5, 6-3 στον τελικό του Καναδού Βάσεκ Πόσπισιλ και έφτασε στο 6-0 στις προσωπικές τους μάχες.

Από τους 9 τίτλους του ο Μονφίς τους 4 τους έχει κερδίσει στη Γαλλία και τους 3 εξ' αυτών στο Μονπελιέ!

@Gael_Monfils has done it again in Montpellier!

What awaits the World No.9 in 2020@OpenSuddeFrance pic.twitter.com/Mb57CEYrSE

— ATP Tour (@atptour) February 9, 2020