Η προσεχής αντίπαλος του Παναθηναϊκού, ΤΣΣΚΑ 1948 βρίσκεται πολύ κοντά στο να κάνει ξανά δικό της τον Βούλγαρο κίπερ, Άλεξ Μποσέβ.

Πολύ κοντά στην επιστροφή του στην ΤΣΣΚΑ 1948, προσεχή αντίπαλο του Παναθηναϊκού στον 3ο προκριματικό γύρο του Conference League είναι ο διεθνής Βούλγαρος κίπερ, Άλεξ Μποσέβ.

Σύμφωνα με δημοσίευμα από τη χώρα, που μέσα περιέχει ανάρτηση του σπόνσορα της ομάδας, ο Μποσέβ επιστρέφει στην ομάδα με την οποία αγωνίστηκε τη σεζόν 2024-2025, έχοντας καταγράψει 9 συμμετοχές με την πρώτη ομάδα.

Συνολικά, ο 21χρονος έχει 74 ματς στην καριέρα του, δεχόμενος 90 γκολ και έχοντας κρατήσει 24 φορές ανέπαφη την εστία του. Η χρηματιστηριακή του αξία εκτιμάται στις 450 χιλιάδες ευρώ, ενώ έχει φορέσει τη φανέλα με το εθνόσημο 28 φορές, από την Κ17 μέχρι και την Κ21, ενώ κλήθηκε δυο φορές και στην ανδρική ομάδα.