Την απόκτηση του Τζάνου Μπατή ανακοίνωσε η ΑΕΚ, στο πλαίσιο της μεταγραφικής ενίσχυσης του τμήματος των ανδρών στο χάντμπολ.

Συνέχεια στις μεταγραφές έδωσε η ΑΕΚ, ενισχύοντας κι άλλο το ρόστερ του τμήματος ανδρών στο χάντμπολ ενόψει της νέας σεζόν στη Handball Premier. Η «κιτρινόμαυρη» Ερασιτεχνική διοίκηση ανακοίνωσε την απόκτηση του Τζάνου Μπατή.

Ο 22χρονος εξτρέμ θ' αποτελέσει μέλος της ΑΕΚ, έχοντας παίξει την περασμένη σεζόν στο Δούκα. Παράλληλα, ο νεαρός αθλητής είναι διεθνής με την Εθνική Ελλάδας, έχοντας λάβει μέρος στην αποστολή της «γαλανόλευκης», η οποία πήρε την πρόκριση για το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Η ανακοίνωση της Ερασιτεχνικής ΑΕΚ

«Η ΑΕΚ βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Τζάνο Μπατή. Ο Τζάνος θα ενισχύσει τη νέα σεζόν το τμήμα του Χάντμπολ Ανδρών του Συλλόγου.

Ο 22χρονος (27/03/2004) δεξιός εξτρέμ, ύψους 1,80 μ., αγωνιζόταν τα προηγούμενα χρόνια στον ΑΣΕ Δούκα, ενώ είναι διεθνής με την Εθνική Ελλάδας και μάλιστα μέλος της ομάδας που πήρε την πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο έπειτα από 22 χρόνια!

Ο Μπατής δήλωσε στο aek.gr:

"Είμαι πολύ χαρούμενος που την ερχόμενη σεζόν θα αγωνίζομαι με την φανέλα της ΑΕΚ. Πρόκειται για έναν μεγάλο σύλλογο με ιστορία, υψηλούς στόχους και φιλοδοξίες και νιώθω περήφανος που θα αποτελώ μέλος αυτής της προσπάθειας. Θέλω να ευχαριστήσω τον ΑΣΕ Δούκα και όλους τους ανθρώπους της ομάδας για όσα ζήσαμε μαζί και για όσα μου προσέφεραν όλα αυτά τα χρόνια. Ο Δούκας θα έχει πάντα ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου, καθώς εκεί μεγάλωσα και εξελίχθηκα ως αθλητής. Η προοπτική να αγωνιστώ με τη φανέλα της ΑΕΚ σε Ελλάδα και Ευρώπη αποτελεί ένα επιπλέον κίνητρο για μένα. Ανυπομονώ να ξεκινήσει η νέα σεζόν, να γνωρίσω τους νέους μου συμπαίκτες και να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό για να πετύχουμε τους στόχους μας. Τα λέμε σύντομα στο γήπεδο".

Τζάνο, καλώς ήρθες στην οικογένεια της ΑΕΚ!».