Τι δήλωσε ο πρόεδρος της Ερασιτεχνικής ΑΕΚ, Αλέξης Αλεξίου για το χάντμπολ ανδρών και τα τεράστια προβλήματα που χρειάστηκαν να αντιμετωπιστούν στη διάρκεια της σεζόν.

Μεγάλο μέρος στη συνέντευξη Τύπου του προέδρου της Ερασιτεχνικής ΑΕΚ, Αλέξη Αλεξίου αφιερώθηκε στο τμήμα χάντμπολ ανδρών. Η ομάδα στη διάρκεια των τελευταίων 12 μηνών πέρασε από πολλές περιπέτειες, από την αποχώρηση από τον δεύτερο τελικό του EHF European Cup στα Σκόπια, σε μια περίοδο κρίσης που κορυφώθηκε τον Ιανουάριο, όταν υπήρξαν πολλές αποχωρήσεις και η ομάδα μεσούσης της σεζόν χρειάστηκε να στηθεί από την αρχή.

Ο Αλέξης Αλεξίου τόνισε πως το τελευταίο εξάμηνο της αγωνιστικής περιόδου το τμήμα στά8ηκε στα πόδια του χάρη στη βοήθεια του Μάριου Ηλιόπουλου.

«Όταν παραλάβαμε το χάντμπολ έπαιζε play out, τότε υπήρχε ένα χρηματοδότης που αποδείχθηκε ασυνεπής, ωστόσο καταφέραμε να το αναλάβουμε και να διορθώσουμε τα πράγματα και από τότε έχουμε επτά τρόπαια και μόνιμη παρουσία στους τελικούς. Δεν μπορούμε να θεωρούμε μια ομάδα στο χάντμπολ διαλυμένη επειδή δεν πήρε το πρωτάθλημα, απλά απέτυχε στον τελικό» είπε αρχικά.

Αναφερόμενος στα όσα έγιναν τον Ιανουάριο, ο πρόεδρος της Ερασιτεχνικής δήλωσε: «Το χάντμπολ αντιμετώπισε πρόβλημα ρευστότητας εκείνη την περίοδο, καθώς η εταιρεία που ήταν χορηγός μέσω του Σταμάτη Παπασταμάτη δεν μπόρεσε να καλύψει τις υποχρεώσεις της. Εμείς έπρεπε να δείξουμε άμεσα αντανακλαστικά, να σώσουμε την ομαδα. Υπήρχαν ζητήματα με τους παίκτες και έπρεπε πολύ γρήγορα να αλλάξουμε το ρόστερ, να φτιάξουμε μια ομάδα εξορθολογισμένη οικονομικά και βέβαια αυτό το ρόστερ να μπορέσει να καλυφθεί με κάποια άλλα έσοδα τα οποία δεν είχε προϋπολογίσει η Ερασιτεχνική. Αυτό το κόστος της λειτουργίας της ομάδας από τον Ιανουάριο μέχρι το τέλος του πρωταθλήματος, καλύφθηκε από τον κ. Ηλιόπουλο, τον οποίο ευχαριστούμε γι’ αυτό.

Εγώ έχω μάθει να προσφέρω και να δουλεύω. Εδώ και 20 χρόνια ασχολούμαι αφιλοκερδώς με υποθέσεις του συλλόγου και παράλληλα συνεχίζω να εργάζομαι ως δικηγόρος, επειδή το θέλω, γιατί μου αρέσει η δουλειά μου και αγαπώ την ΑΕΚ. Θέλω να προσφέρω στον σύλλογο. Ίσως να κάνω λάθη στο επικοινωνιακό κομμάτι και αυτό να πρέπει να αλλάξει. Ωστόσο, δεν θεωρώ σωστό να στήνονται μικρά πηγαδάκια που καταλήγουν σε λαϊκά δικαστήρια, όμως ακόμα και σε αυτά πάντα εξηγώ την κατάσταση που επικρατεί στην Ερασιτεχνική».

Ο γενικός αρχηγός, Ηλίας Χατσίκας, τόνισε από την πλευρά του: «Ήταν μια δύσκολη περίοδος. Όταν προέκυψε το θέμα με το χάντμπολ και διαπιστώσαμε ότι υπήρχαν ελλείψεις, βρεθήκαμε μπροστά σε ένα δύσκολο δίλημμα, είτε να σώσουμε ένα τμήμα εις βάρος των υπολοίπων είτε να αφήσουμε την κατάσταση να εξελιχθεί αρνητικά. Επιλέξαμε να στηρίξουμε και να σώσουμε το τμήμα και, στη συνέχεια, να δώσουμε τις απαραίτητες προτεραιότητες, ώστε να φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα στο τέλος της χρονιάς.

Αυτό που με απογοητεύει είναι ότι εκείνη την περίοδο φέρναμε αθλητές στην ομάδα και, αντί να βρουν ένα υποστηρικτικό περιβάλλον, κάποιοι τους αποδοκίμαζαν στα social media και τους δημιουργούσαν αρνητικό κλίμα για όσα θα αντιμετώπιζαν ερχόμενοι στην ΑΕΚ.

Δεν υπήρξε πτώση στην ποιότητα. Οι παίκτες δεν είχαν τον απαιτούμενο χρόνο για να "δεθούν" μεταξύ τους. Γι’ αυτό επιλέξαμε να κινηθούμε στη βραζιλιάνικη αγορά, φέρνοντας αθλητές που γνωρίζονταν ήδη μεταξύ τους, ώστε να έρθουν πιο έτοιμοι ως σύνολο. Το πάλεψαν, έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό και τους ευχαριστούμε γι αυτό».