Παναθηναϊκός: Πάει για το colpo grosso με Καλογερόπουλο
Μπορεί η Waterpolo League ανδρών να μην έχει τελειώσει, αλλά ο Παναθηναϊκός βρίσκεται ήδη σε... mood επόμενης χρονιάς, κάνοντας τον μεταγραφικό σχεδιασμό για τη σεζόν 2026-27.
Οι «πράσινοι», οι οποίοι φέτος έκαναν υπέρβαση στο μεταγραφικό κομμάτι θα συνεχίσουν το ίδιο και την επόμενη χρονιά. Στο στοχαστρό τους, σύμφωνα με πληροφοφίες του Gazzetta, είναι ο Έλληνας διεθνής περιφερειακός Στάθης Καλογερόπουλος.
Ο Έλληνας πολίστας, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέλος της Εθνικής ομάδας ανδρών, την τρέχουσα σεζόν αγωνίζεται με το σκουφάκι της Μαρσέιγ. Μάλιστα, ο ίδιος πριν κάνει το μεγάλο βήμα για τη Γαλλία, αγωνιζόταν στη Βουλιαγμένη.
Δείτε ΕπίσηςWaterpolo League: Με 14 ομάδες τη νέα σεζόν
Βέβαια, στο πλαίσιο το διαπραγματεύσεων υπάρχει ένα θετικό και ένα αρνητικό για τον Παναθηναϊκό. Το αρνητικό είναι πως ο παίκτης έχει συμβόλαιο δύο ετών με την γαλλική ομάδα, ενώ το θετικό είναι πως ο Καλογερόπουλος έχει επικοινωνήσει πως θέλει ν' αποχωρήσει από το σύλλογο. Εφόσον αυτό γίνει προτεραιότητά του είναι οι «πράσινοι».
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.