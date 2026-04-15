Ο Παναθηναϊκός ετοιμάζει ήδη το σχεδιασμό για την επόμενη σεζόν, θέλοντας ν' αποκτήσει τον Στάθη Καλογερόπουλο από τη Μαρσέιγ σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta.

Μπορεί η Waterpolo League ανδρών να μην έχει τελειώσει, αλλά ο Παναθηναϊκός βρίσκεται ήδη σε... mood επόμενης χρονιάς, κάνοντας τον μεταγραφικό σχεδιασμό για τη σεζόν 2026-27.

Οι «πράσινοι», οι οποίοι φέτος έκαναν υπέρβαση στο μεταγραφικό κομμάτι θα συνεχίσουν το ίδιο και την επόμενη χρονιά. Στο στοχαστρό τους, σύμφωνα με πληροφοφίες του Gazzetta, είναι ο Έλληνας διεθνής περιφερειακός Στάθης Καλογερόπουλος.

Ο Έλληνας πολίστας, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέλος της Εθνικής ομάδας ανδρών, την τρέχουσα σεζόν αγωνίζεται με το σκουφάκι της Μαρσέιγ. Μάλιστα, ο ίδιος πριν κάνει το μεγάλο βήμα για τη Γαλλία, αγωνιζόταν στη Βουλιαγμένη.

Βέβαια, στο πλαίσιο το διαπραγματεύσεων υπάρχει ένα θετικό και ένα αρνητικό για τον Παναθηναϊκό. Το αρνητικό είναι πως ο παίκτης έχει συμβόλαιο δύο ετών με την γαλλική ομάδα, ενώ το θετικό είναι πως ο Καλογερόπουλος έχει επικοινωνήσει πως θέλει ν' αποχωρήσει από το σύλλογο. Εφόσον αυτό γίνει προτεραιότητά του είναι οι «πράσινοι».