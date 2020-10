To δικό τους ξεχωριστό "αντίο" στον Σον Κόνερι είπαν οι διοργανωτές του US Open .

Ο Σκοτσέζος που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 90 ετών ήταν θαμώνας στα τουρνουά της Νέας Υόρκης και δήλωνε μεγάλος φαν του τένις.

Φυσικά υποστήριζε τον συμπατριώτη του και πρώην Νο1 του κόσμου, τον Άντι Μάρεϊ, o οποίος είχε κατακτήσει το US Open το 2012.

Στην ανακοίνωση του το US Open σημειώνει ότι ο Σον Κόνερι ήταν φαν του τένις και γνώριμο πρόσωπο στις εξέδρες του US Open και φυσικά εκφράζει τα συλλυπητήρια του στους φίλους και οικείους του σ' αυτή την δύσκολη στιγμή.

We are saddened to hear of the passing of Sean Connery, a lifelong fan of the sport and a familiar face at the US Open.

Our thoughts are with his friends & family during this difficult time. pic.twitter.com/X5awIfu1wy

— US Open Tennis (@usopen) October 31, 2020