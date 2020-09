Ένας Βραζιλιάνος και ένας Κροάτης είναι οι νέο "βασιλιάδες" στο διπλό στο US Open.

Ο Μπρούνο Σοάρες και ο Μάτε Πάβιτς επικράτησαν με 7-5, 6-3 στον τελικό των Κούλχοφ (Ολλανδία)/ Μέτκιτς (Κροατία) και έγραψαν ιστορία.

Αυτός είναι ο πρώτος τίτλος Grand Slam που κερδίζουν μαζί ενώ στο παρελθόν με άλλους παρτενέρ ο Σοάρες έχει κατακτήσει το US Open 2016 και το Australian Open 2016 ενώ ο Πάβιτς ανέβηκε στην κορυφή στο Australian Open 2018.

First trophy raise of the tournament and it feels so good. @BrunoSoares82 | #USOpen pic.twitter.com/AEl8MWiQIz

