Στον 4ο γύρο ολοκληρώθηκε η φανταστική πορεία της Μαρίας Σάκκαρη στο US Open.

Η Μαρία Σάκκαρη κοίταξε στα μάτια την Σερένα Ουίλιαμς αλλά μετά από 2 ώρες και 27 λεπτά αποκλείστηκε με 3-6, 7-6 (6), 6-3 στον 4ο γύρο του US Open.

Η 38χρονη Σερένα Ουίλιαμς προκρίθηκε για 17η φορά σε 20 σεζόν στους "8" και θα παίξει με την νικήτρια του αγώνα της Κορνέ με την Πιράνκοβα.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ το live του αγώνα.

Η Μαρία Σάκκαρη ολοκλήρωσε ένα φαναστικό δεκαπενθήμερο στις ΗΠΑ όπου κέρδισε την Σερένα Ουίλιαμς στο Western and Southern Open ενώ έφτασε για πρώτη φορά στην καριέρα της στους "16" του US Open.

Είναι η δεύτερη φορά στην καριέρα της που φτάνει στον 4ο γύρο σε Grand Slam αφού τα είχε καταφέρει και στο Australian Open 2020 και πλέον στρέφει το ενδιαφέρον της στο Rome Open και φυσικά στο Roland Garros.

Οι πόντοι ήταν 106-99 για την Σερένα Ουίλιαμς. Τα αβίαστα λάθη ήταν 43-38 με την Ελληνίδα να έχει περισσότερα αλλά οι winners ήταν 35-30 για την Μαρία.

Η Σάκκαρη έφτασε σε 1/6 μπρέικ ποιντ και η Ουίλιαμς είχε 3/8.

Ένα μπρέικ ήταν αρκετό...

Στο 1ο σετ η Σερένα Ουίλιαμς θα προηγηθεί με 2-1. Η Μαρία Σάκκαρη θα έχει τριπλό μπρέικ πόιντ στο 5ο γκέιμ αλλά η Αμερικανίδα θα το σβήσει για το 3-2.

Η Σερένα μετά από 2 χαμένα μπρέικ πόιντ θα κάνει με μπρέικ το 4-2 και θα κλείσει το σετ με 6-3 στο σερβίς της.

Σπουδαία Μαρία!

Η Μαρία Σάκκαρη θα προηγηθεί με 2-1 και 4-3 στο 2ο σετ. Το 5-4 είναι για την Ελληνίδα τενίστρια και η Αμερικανίδα θα σβήσει 2 σετ πόιντ στο 12ο γκέιμ για να οδηγήσει το σετ στο τάι μπρέικ.

Η Ελληνίδα θα κάνει μίνι μπρέικ (2-0) και θα φτάσει στο 4-0 αλλά η Σερένα θα πάρει το μίνι μπρέικ πίσω (4-1) και με άσο θα κάνει το 4-2. H Μαρία θα φτάσει σε διπλό σετ πόιντ (6-4) αλλά η Αμερικανίδα θα το σβήσει! Η Σάκκαρη θα έχει και 5ο σετ πόιντ και θα επικρατήσει με 7-6 (6)!

Μέτρησε η εμπειρία

Το 3ο σετ θα ανοίξει με μπρέικ (1-0) της Σάκκαρη και με το σερβίς της θα φτάσει στο 2-0 και η Σερένα με μπρέικ θα ισοφαρίσει σε 2-2! Η Αμερικανίδα θα προηγηθεί μετά από ώρα στο παιχνίδι (3-2) αλλά με love service game η Μαρία θα ισοφαρίσει σε 3-3.

Η Σερένα Ουίλιαμς με μπρέικ θα προηγηθεί με 5-3 και με το 2ο ματς πόιντ θα επικρατήσει με 6-3.

Photo by Darren Carroll/USTA

Let it all out @serenawilliams!

She defeats Sakkari in a 3-set battle and is through to the QF #USOpen. pic.twitter.com/TXFTxMXL34

— US Open Tennis (@usopen) September 7, 2020