Στον 4ο γύρο του US Open θα παίξει για 13η φορά στην καριέρα του ο Νόβακ Τζόκοβιτς.

Ο Σέρβος τενίστας επικράτησε με 6-3, 6-3, 6-1 του Γερμανού Λέναρντ Στρουφ έφτασε στο 26-0 στο 2020 και θα παίξει με τον Ισπανό Καρένιο Μπούστα στον 4ο γύρο!

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς κερδίζει τον Γερμανό για 2η φορά μέσα σε μια εβδομάδα και φτάνει στις 75 νίκες στο US Open ισοφαρίζοντας έτσι τις νίκες που έχει στο Australian Open όπου μετράει βέβαια 8 κούπες.

Επιπλέον αυτή ήταν η 290η νίκη του συνολικά σε Grand Slam.

26 in a row ‼

We're witnessing something pretty special from @DjokerNole #USOpen pic.twitter.com/XF50N5zRuF

September 5, 2020