Μπράνσον: Επέλεξε τον Κάρι αντί του Μάτζικ Τζόνσον
Ο Τζέιλεν Μπράνσον έβγαλε το... καπέλο του Στέφεν Κάρι, χαρακτηρίζοντας τον σταρ των Γουόριορς ως τον κορυφαίο «point guard» στην ιστορία του αθλήματος. Ο περσινός πρωταθλητής με τους Νικς φιλοξενήθηκε στο «Roommates Show» και τοποθετήθηκε αναφορικά με το δίλημμα Στεφ Κάρι - Μάτζικ Τζόνσον.
Ο αστέρας των Νεοϋορκέζων προτίμησε τον «Στεφ», αιτιολογώντας την απόφασή του ως εξής: «Διαλέγω τον Στεφ Κάρι. Συγγνώμη, αλλά πρέπει να πάω με τον παίκτη που πρέπει να μαρκάρεις όταν αγωνίζεται, ανεξάρτητα από το πού βρίσκεται στο παρκέ. Αυτή η απειλή… Μόνο η σκέψη ότι μπορεί να είναι ξεμαρκάριστος είναι τρομακτική για τους αμυντικούς. Από την άλλη έχεις τον Μάτζικ Τζόνσον, ο οποίος μπορεί να κάνει όλες τις πάσες και να ξεκινήσει έναν αιφνιδιασμό. Αλλά εγώ προτιμώ το σουτ».
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