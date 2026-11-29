Ο Τζέιλεν Μπράνσον έπλεξε το εγκώμιο του Στέφεν Κάρι, χαρακτηρίζοντάς τον ως τον κορυφαίο «point guard» στην ιστορία του αθλήματος.

Ο Τζέιλεν Μπράνσον έβγαλε το... καπέλο του Στέφεν Κάρι, χαρακτηρίζοντας τον σταρ των Γουόριορς ως τον κορυφαίο «point guard» στην ιστορία του αθλήματος. Ο περσινός πρωταθλητής με τους Νικς φιλοξενήθηκε στο «Roommates Show» και τοποθετήθηκε αναφορικά με το δίλημμα Στεφ Κάρι - Μάτζικ Τζόνσον.

Ο αστέρας των Νεοϋορκέζων προτίμησε τον «Στεφ», αιτιολογώντας την απόφασή του ως εξής: «Διαλέγω τον Στεφ Κάρι. Συγγνώμη, αλλά πρέπει να πάω με τον παίκτη που πρέπει να μαρκάρεις όταν αγωνίζεται, ανεξάρτητα από το πού βρίσκεται στο παρκέ. Αυτή η απειλή… Μόνο η σκέψη ότι μπορεί να είναι ξεμαρκάριστος είναι τρομακτική για τους αμυντικούς. Από την άλλη έχεις τον Μάτζικ Τζόνσον, ο οποίος μπορεί να κάνει όλες τις πάσες και να ξεκινήσει έναν αιφνιδιασμό. Αλλά εγώ προτιμώ το σουτ».