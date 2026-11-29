Τα λόγια του Τζέικομπ Νίστρουπ πριν από τον αγώνα του Παναθηναϊκού με τον Ατρόμητο για τη 12η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ παραχώρησε στη NOVA την καθιερωμένη του συνέντευξη πριν από το παιχνίδι με τον Ατρόμητο (17:00-NovaSports 2 League-Live απ' το Gazzetta) στο Περιστέρι για τη 12η αγωνιστική του πρωταθλήματος και αναφέρθηκε πρωταρχικά στον αγώνα με τους Περιστεριώτες, αλλά σε άλλα θέματα.

Μίλησε για τις δυσκολίες που κρύβει το ματς με το «αστέρι», για την ήττα στη Δανία από τη Νόρτζελαντ και το πως επήλθε αυτή διαφωνόντας πως υπήρχε κατάρρευση, έκανε μία αναφορά στον προπονητή του Ολυμπιακού, Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, αλλά και μία αξιολόγηση σχετικά με την εικόνα των Κάτρη και Πελίστρι.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Νίστρουπ

Μπορεί η ήττα από τη Νόρτζελαντ να χαλάσει το κλίμα;

«Οχι, σε καμία περίπτωση. Οι ήττες είναι μέρος του ποδοσφαίρου. Αυτό το συζήτησα και με τους ποδοσφαιριστές μου. Κάναμε γενικά ένα καλό παιχνίδι. Δεν θα πω ότι ήταν μια κατάρρευση αυτή που είχαμε. Θα έπρεπε, όμως να είχαμε πάει καλύτερα σε κάποια κομμάτια.

Μετά το πρώτο γκολ που σημείωσε ο αντίπαλος ήμασταν κοντά σε ένα τρίτο τέρμα με το οποίο θα νιώθαμε πιο ασφαλείς. Είχαμε σε εκείνο το σημείο 70% κατοχή μπάλας. Ηταν ένα κακό δεκαπεντάλεπτο για εμάς. Μετά είχαμε κι εμείς ένα καλό δεκαπεντάλεπτο.

Θα πρέπει να γυρίσουμε για να πάρουμε μία ακόμα νίκη στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ολα τα παιχνίδια είναι δύσκολα. Γνωρίζουμε ότι ο Ατρόμητος είναι μια καλή και καλά οργανωμένη ομάδα. Ισως δεν έχει τους βαθμούς που θα μπορούσε να έχει με βάση την εικόνα της. Θα μπορούσε να έχει πάει καλύτερα».

Τι πρέπει να προσέξει ο Παναθηναϊκός για να πετύχει τον στόχο του;

«Για μένα όλες οι ομάδες έχουν δυνατότητες και καλά σημεία όπως ο Ατρόμητος. Το λέω πάντα, ότι πρέπει να φτάσουμε στο επίπεδο της δικής μας απόδοσης για να έχουμε καλές πιθανότητες να κερδίσουμε τον αγώνα. Πολλά παιχνίδια στο πρωτάθλημα κρίνονται στο ένα γκολ.

Θα είναι ένα κλειστό και δύσκολο παιχνίδι. Πρέπει να έχουμε ένταση στα κομμάτια που είμαστε καλοί, να πάρουμε τη μπάλα, να δημιουργήσουμε ευκαιρίες και να τις εκμεταλλευτούμε».

Πόσο τον προβληματίζουν οι σοβαροί τραυματισμοί; Το έχει συναντήσει ξανά; Και αν μπορεί το πρόβλημα να ξεπεραστεί με άλλους ποδοσφαιριστές του ρόστερ:

«Εχω αντιμετωπίσει πολλές φορές τέτοιες καταστάσεις στην Κοπεγχάγη. Είναι μέρος του ποδοσφαίρου. Και ο προπονητής του Ολυμπιακού θα ήθελε όλους τους ποδοσφαιριστές του υγιείς, αλλά έχει να αντιμετωπίσει τέσσερις σημαντικές απουσίες.

Αυτό δεν είνα δικαιολογία για την απόδοσή μας. Πρέπει να είσαι πάντα έτοιμος να αποδώσεις. Οπως για παράδειγμα κάνει ο Γιάγκουσιτς που βελτιώνεται και εξελίσσεται, ο Κάτρης που ήταν καλός στη Δανία, ο Πελίστρι που είχε επίσης μια καλή εμφάνιση, ειδικά αν αναλογιστούμε ότι είχε καιρό να παίξει περισσότερα από 60 λεπτά.

Η ευκαιρία είναι εκεί και θεωρώ ότι έχουμε ποιοτικούς ποδοσφαιριστές για ν' ανταπεξέλθουμε».