Παρά τη βροχή που πέφτει ασταμάτητα από το πρωί, ο αγωνιστικός χώρος της Νέας Φιλαδέλφειας ενόψει του ΑΕΚ - ΠΑΟΚ είναι σε εξαιρετική κατάσταση αυτή τη στιγμή.

Η κακοκαιρία χτυπάει την Αττική από τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής με τη βροχόπτωση να είναι έντονη, ωστόσο ο αγωνιστικός χώρος της Νέας Φιλαδέλφειας είναι σε άψογη κατάσταση ενόψει και του αποψινού ντέρμπι της ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ.

Μιλάμε άλλωστε για έναν αγωνιστικό χώρο, ο οποίος έχει περάσει στο παρελθόν... crash test με μεγάλο όγκο βροχής, χωρίς να δημιουργηθεί το παραμικρό πρόβλημα λόγω του άρτιου αποστραγγιστικού συστήματος που έχει το πιο σύγχρονο γήπεδο της Ελλάδας.

Συνεπώς δεν τίθεται κανένα θέμα αναβολής καθώς και ο αγωνιστικός χώρος έχει άψογη εικόνα και η Allwyn Arena διαθέτει τα απαραίτητα μέσα για να διατηρηθεί έτσι και στην πορεία της ημέρας, ανεξάρτητα από την ποσότητα του νερού που θα πέσει.

Θυμίζουμε άλλωστε ότι την προπέρσινη σεζόν όταν ένα ματς με την Athens Kallithea διακόπηκε εξαιτίας της καταρρακτώδους βροχής που έκανε λίμνη τον αγωνιστικό χώρο, χρειάστηκε μόλις ένα τέταρτο ώστε το γήπεδο να στραγγίξει όλο το νερό και το παιχνίδι να συνεχιστεί κανονικά.