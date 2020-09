Την 25η νίκη του σε 25 αγώνες μέσα στο 2020 πέτυχε στο US Open ο Νόβακ Τζόκοβιτς.

Ο Σέρβος που είναι στο Νο1 του κόσμου επικράτησε με 6-7 (5), 6-3, 6-4, 6-2 του Κάιλ Έντμουντ και συνεχίζει στον 3ο γύρο του US Open εκεί όπου θα παίξει με τον Λέναρντ Στρουφ.

Αυτή είναι η 15η φορά σε ισάριθμες συμμετοχές που ο Νόβακ Τζόκοβιτς θα παίξει στον 3ο γύρο του US Open.

O Σέρβος ξεκίνησε πολύ άσχημα το παιχνίδι του απέναντι στον Βρετανό, έχασε το 1ο σετ του στο φετινό US Open αλλά επανήλθε για να φτάσει με σχετική ευκολία στη νίκη.

Ο αγώνας είχε διάρκεια 3.13'. Οι πόντοι ήταν 139-107, οι winners 51-27 και τα αβίαστα λάθη 34-36.

Σ' άλλα παιχνίδια της ημέρας ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ με 7-5, 6-7 (8), 6-3, 6-1 του Αμερικανού Νακασίμα και θα παίξει στον 3ο γύρο με τον Γάλλο Μαναρινό και ο Νταβίντ Γκοφέν απέκλεισε με 7-6 (6), 4-6, 6-1, 6-4 τον Νοτιαφρικανό Χάρις και θα παίξει με τον Σέρβο Φίλιπ Κραϊνοβιτς.

