Η Νότιγχαμ Φόρεστ έπιασε από το λαιμό την Τσέλσι στο «City Ground» και με δυο γκολ του Γκιμπς-Γουάιτ πήρε πολύτιμη νίκη με 3-2 που την απομάκρυνε στο +3 από την επικίνδυνη ζώνη.

Η αύρα του «City Ground» λειτούργησε ξανά. Όπως πριν μερικό διάστημα απέναντι στη Μάντσεστερ Σίτι, έτσι και τώρα θύμισε πως μπροστά στο κοινό τους δεν έχει να φοβηθεί κανέναν. Παρουσία του Βαγγέλη Μαρινάκη, η Νότιγχαμ Φόρεστ νίκησε (και) την Τσέλσι με 3-2 χάρη σε ντοπιέτα του Γκιμπς-Γουάιτ για να βρεθεί στο +3 από την επικίνδυνη ζώνη και να ανασάνει με μεγαλύτερη ευκολία. Ένα αποτέλεσμα που έδωσε παράλληλα συνέχεια στην κατρακύλα των Μπλε, οι οποίοι δέχθηκαν την τρίτη ήττα στη σειρά και περιορίστηκαν στην 8η θέση.

Η Νότιγχαμ Φόρεστ μπήκε στο ματς με το πόδι πατημένο στο γκάζι και δεν άργησε να πάρει το προβάδισμα. Μόλις στο 5΄του αγώνα ο Μουνιόθ έκανε τη σέντρα στην περιοχή και ο Ιγκόρ Ζεσούς με απίστευτο γυριστό στον αέρα έστειλε τη μπάλα στο «παραθυράκι» του Μαρτίνες για το 1-0. Οι Μπλε προσπάθησαν να αντιδράσουν, χωρίς όμως επιτυχία απέναντι στην ομάδα του Γκλάσνερ, με το ημίχρονο να ολοκληρώνεται χωρίς μεγάλες στιγμές στις δυο εστίες.

Με το ξεκίνημα του β΄μέρους μάλιστα, η Νότιγχαμ χτύπησε ξανά! Στο 49΄ο Φοφανά έκανε διπλό λάθος και πέναλτι πάνω στον Ντέλαπ, με τον Γκιμπς-Γουάιτ να αναλαμβάνει την εκτέλεση και να ανεβάζει τον δείκτη του σκορ στο 2-0. Η απάντηση της Τσέλσι, βέβαια, ήταν άμεση. Τρία λεπτά μετά το 2-0 των γηπεδούχων, η μπάλα στρώθηκε από κόντρα στον αμαρκάριστο Εμέγκα στην περιοχή και ο τελευταίος εκτέλεσε άψογα στο τετ-α-τετ για να βάλει τους Μπλε ξανά στο παιχνίδι.

Η Νότιγχαμ πήρε άμεσα τα ηνία, αλλά έπεσε πάνω στον Μαρτίνες σε απανωτές καλές ευκαιρίες, τη στιγμή που η Τσέλσι άγγιξε την ισοφάριση στο 65΄με άστοχο τελείωμα του Ρότζερς από κομπίνα σε εκτέλεση κόρνερ. Κι αφού το 2-2 δεν έγινε σε εκείνο το σημείο, η Νότιγχαμ καθάρισε το ματς στο 73΄και πάλι με τον Γκιμπς-Γουάιτ. Σε εκείνο το σημείο ο Σλάγκερ έβγαλε εξαιρετική κάθετη στην περιοχή, με τον Άγγλο να τσιμπάει τη μπάλα πάνω από τον Μαρτίνες για να για το 3-1 των Reds.

Το μόνο που κατάφεραν οι φιλοξενούμενοι ήταν να μειώσουν στο 89΄με κεφαλιά του Εμέγκα και να μετατρέψουν σε θρίλερ τα τελευταία λεπτά του αγώνα, όμως δεν βρήκαν ποτέ το δρόμο προς την ισοφάριση και μοιραία δέχθηκαν την τρίτη ήττα στη σειρά που θα φέρει έξτρα πίεση προς τον Τσάμπι Αλόνσο...