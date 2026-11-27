Δείτε το πανόραμα των προκριματικών του Παγκοσμίου μετά το τέλος των ματς της Παρασκευής.

Η Γερμανία με φοβερό Ομπστ τσέκαρε το εισιτήριο της για το Παγκόσμιο, αφού επικράτησε της Λετονίας. Στο Παγκόσμιο θα βρεθεί και η Γαλλία που υπέταξε την Εσθονία. Από την πλευρά της η Σουηδία πήρε μια σημαντική νίκη επί της Ουγγαρίας στην προσπάθεια που κάνει να βρεθεί στην τελική φάση. Νίκη χωρίς βαθμολογική σημασία για το Ισραήλ κόντρα στην Ολλανδία.

Στο Παγκόσμιο θα βρίσκεται και η Κροατία όπως και η Πολωνία. Οι Κροάτες δεν είχαν πρόβλημα να πάρουν μια εύκολη νίκη απέναντι στους Πολωνούς χωρίς να ιδρώσουν.

Οι τρεις πρώτοι κάθε ομίλου προκρίνονται στο Παγκόσμιο!

Τα αποψινά αποτελέσματα

11ος όμιλος

Βαθμολογία

1. Γερμανία 8-1 *

2. Κροατία 8-1 *

3. Πολωνία 7-2 *

4. Λετονία 4-5

5. Ισραήλ 3-6

6. Ολλανδία 2-7

Αποτελέσματα

Λετονία – Γερμανία 76-78

Ολλανδία – Ισραήλ 84-90

Πολωνία – Κροατία 69-80

Επόμενη αγωνιστική: 30/11

Ισραήλ – Λετονία

Γερμανία – Πολωνία

Κροατία – Ολλανδία

12ος όμιλος

Βαθμολογία

1. Γαλλία 8-1 *

2. Φινλανδία 6-3

3. Σουηδία 5-4

4. Ουγγαρία 4-5

5. Σλοβενία 4-5

6. Εσθονία 3-6

Αποτελέσματα

Εσθονία – Γαλλία 73-81

Σουηδία – Ουγγαρία 88-81

Σλοβενία – Φινλανδία 92-107

Επόμενη αγωνιστική: 30/11

Φινλανδία – Εσθονία

Ουγγαρία – Σλοβενία

Γαλλία – Σουηδία

Tα χθεσινά αποτελέσματα

9ος Όμιλος

Ισπανία 6-3 Ουκρανία 6-3 Γεωργία 6-3 Πορτογαλία 5-4 Ελλάδα 4-5 Μαυροβούνιο 4-5

Αποτελέσματα

Ελλάδα - Γεωργία 88-92, παρ.

Μαυροβούνιο - Ισπανία 62-93

Πορτογαλία - Ουκρανία 95-90

Επόμενη αγωνιστική: 29/11

Ισπανία - Ελλάδα (19:00)

Ουκρανία - Μαυροβούνιο (18:30)

Γεωργία - Πορτογαλία (17:30)

10ος Όμιλος

Τουρκία 8-1 * Σερβία 6-3 Ιταλία 6-3 Λιθουανία 5-4 Ισλανδία 4-5 Βοσνία/Ερζεγοβίνη 3-6

Αποτελέσματα

Λιθουανία - Σερβία 97-78

Ιταλία - Τουρκία 86-72

Ισλανδία- Βοσνία /Ερζεγοβίνη 113-101

4η αγωνιστική: 29/11

Τουρκία - Ισλανδία

Βοσνία/Ερζεγοβίνη - Λιθουανία

Σερβία - Ιταλία

Με * όσοι έχουν προκριθεί ήδη στο Παγκόσμιο