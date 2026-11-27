Μεγάλη εντός έδρας νίκη πήρε η Μπρεστ που... χάλασε τα σχέδια κορυφής για την Παρί!

Η Παρί δεν κατάφερε να αξιοποιήσει την ευκαιρία της να ανέβει στην πρώτη θέση της Ligue 1, καθώς η Μπρεστ έβαλε «φρένο» στην ομάδα του Ροσένιορ (1-0) στη 12 αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Η Μπρεστ ήταν αυτή που άνοιξε το σκορ στο 21ο λεπτό, με τον Ζογκμπέ να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα μετά από ασίστ του Ντουμπιά. Μάλιστα, οι γηπεδούχοι είχαν προηγουμένως και δοκάρι με τον Αζόρκ στο 21’.

Η Παρί προσπάθησε να απαντήσει, με τον Σάιμον και τον Κολεόσο να απειλούν, όμως ο Σέλβικ κράτησε ανέπαφη την εστία και η ομάδα του ανέβηκε στην τρίτη θέση της βαθμολογίας με συγκομιδή 21 βαθμών.

Η βαθμολογία της Ligue 1