US Open: Η Αλεξάντροβα έβγαλε νοκ άουτ την Κλάιστερς (vid)

Στον 1ο γύρο του US Open στην πρώτη της συμμετοχή μετά από το 2012 αποκλείστηκε η Κιμ Κλάιστερς.

Η Βελγίδα άλλοτε Νο1 και κάτοχος τριών τίτλων US Open ηττήθηκε με 3-6, 7-5, 6-1 από την Ρωσίδα Εκατερίνα Αλεξάντροβα και αποχαιρετά τη Νέα Υόρκη.

Η Κλάιστερς πήρε εύκολα το 2ο σετ, έδωσε μεγάλη μάχη στο 2ο αλλά στο 3ο μετά από τόσα χρόνια απουσίες και όχι και σε τόσο καλή φυσική κατάσταση δεν άνετεξε και αποκλείστηκε.

Οι πόντοι ήταν 100-94, τα αβίαστα 36-32 για την Κλάιστερς, οι winners 29-22 για την νικήτρια και τα μπρέικ πόιντ 3/15 για την Βελγίδα και 5/10 για την Ρωσίδα.

Σ' άλλο παιχνίδι η Σλόαν Στίβενς επικράτησε με 6-3, 6-3 της Μικαέλα Μπουζαρνέσκου.

