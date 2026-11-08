Ο Τάσος Μπακασέτας βρήκε δίχτυα στο 3-1 του ΑΠΟΕΛ ενάντια στον Άρη Λεμεσού, στα 100 χρόνια των νικητών.

Με τον καλύτερο τρόπο γιόρτασε ο ΑΠΟΕΛ τη συμπλήρωση 100 ετών από την ίδρυσή του, καθώς επικράτησε 3-1 εντός έδρας του Άρη Λεμεσού με ανατροπή και ανέβηκε τέταρτος στη βαθμολογία του Κυπριακού Πρωταθλήματος.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους νικητές, ο ανεβασμένος Τάσος Μπακασέτας, που είχε την ασίστ στο 2-1 και διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα στο 77ο λεπτό, δείχνοντας σε πολύ καλή κατάσταση ενόψει international break.

Μάλιστα, την αναμέτρηση παρακολούθησε δια ζώσης και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, που τιμήθηκε από τον ΑΠΟΕΛ για την προσφορά του στο κλαμπ, έχοντας μετρήσει εννέα τίτλος με την κυπριακή ομάδα τις περιόδους 2003-2005 και 2008-2013.