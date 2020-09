Με ανατροπή από τα παλιά ο Άντι Μάρεϊ προκρίθηκε στον 2ο γύρο του US Open.

Στον αγώνα του 1ου γύρου στο "Άρθουρ Ας" επικράτησε μετά από 4.38' με 4-6, 4-6, 7-6 (5), 7-6 (4), 6-4 του Ιάπωνα Γιοσιχίτο Νισιόκα και συνεχίζει στη Νέα Υόρκη.

Ο πεισματάρης Βρετανός θύμισε τον παλιό καλό του εαυτό και πήγε κόντρα στο μομέντουμ του αγώνα. Άντεξε σχεδόν 5 ώρες μέσα στο κορτ και στον 2ο γύρο θα παίξει είτε με τον Φελίξ Αλιασίμ είτε με τον Μοντέιρο.

Θυμίζουμε ότι ο πρώην Νο1 του κόσμου τον Ιανουάριο του 2019 είχε ανακοινώσει στο Australian Open ότι αποσύρεται από την ενεργό δράση λόγω τραυματισμών και επεμβάσεων αλλά επέστρεψε μέσα στο έτος και τον Ιανουάριο του 2020 έπαιξε ξανά στη Μελβούρνη.

Οι πόντοι ήταν 179-176 για τον Μάρεϊ και οι winners 59-57. Τα αβίαστα λάθη ήταν 77 για τον Βρετανό και 50 για τον Ιάπωνα και τα διπλά λάθη 13-8! Ο Μάρεϊ είχε 4/6 μπρέικ πόιντ και ο Νισιόκα 5/16!

