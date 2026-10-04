Ο φωτογραφικός φακός έπιασε δύο παγκόσμιους πρωταθλητές να έχουν φτάσει στην Τούμπα για να δουν τη Γερμανία κόντρα στην Ελλάδα.

Στην Ελλάδα και πιο συγκεκριμένα στη Θεσσαλονίκη ταξίδεψαν δύο θρύλοι της Εθνικής Γερμανία για να παρακολουθήσουν από κοντά την αναμέτρηση της Μάνσαφτ κόντρα στην Ελλάδα. Ο λόγος για τους παγκόσμιους πρωταθλητές, Λόταρ Ματέους και Ρούντι Φέλερ.

Η ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ γνώρισε την ήττα στο Άουγκσμπουργκ και ηττήθηκε για πρώτη φορά στην ιστορία της από τη Γαλανόλευκη, με τον Δημήτρη Κουρμπέλη και το τέρμα του στο 74' να κρίνει την αναμέτρηση.

Τώρα ο Γερμανός τεχνικός έχει ακόμα μία... αποστολή στην Τούμπα για το Nations League. Μαζί με τις δύο εμβληματικές φυσιογνωμίες που κατέκτησαν το Μουντιάλ του 1990, για να στηρίξουν την ομάδα τους στην... καυτή Τούμπα, ταξίδεψαν και 1.300 οπαδοί.

Δείτε μερικές φωτογραφίες: