Ελλάδα - Γερμανία: Δύο θρύλοι των «Πάντσερ» στην Τούμπα!
Στην Ελλάδα και πιο συγκεκριμένα στη Θεσσαλονίκη ταξίδεψαν δύο θρύλοι της Εθνικής Γερμανία για να παρακολουθήσουν από κοντά την αναμέτρηση της Μάνσαφτ κόντρα στην Ελλάδα. Ο λόγος για τους παγκόσμιους πρωταθλητές, Λόταρ Ματέους και Ρούντι Φέλερ.
Η ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ γνώρισε την ήττα στο Άουγκσμπουργκ και ηττήθηκε για πρώτη φορά στην ιστορία της από τη Γαλανόλευκη, με τον Δημήτρη Κουρμπέλη και το τέρμα του στο 74' να κρίνει την αναμέτρηση.
Τώρα ο Γερμανός τεχνικός έχει ακόμα μία... αποστολή στην Τούμπα για το Nations League. Μαζί με τις δύο εμβληματικές φυσιογνωμίες που κατέκτησαν το Μουντιάλ του 1990, για να στηρίξουν την ομάδα τους στην... καυτή Τούμπα, ταξίδεψαν και 1.300 οπαδοί.
Δείτε μερικές φωτογραφίες:
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.