Μια μεγάλη έκπληξη περίμενε τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ μετά από την πρόκριση του επί του Κέβιν Άντερσον στον 2ο γύρο του US Open.

Ο Γερμανός που είναι στο Νο5 του ταμπλό είδε στο video wall ένα πολύ γνωστό του πρόσωπο να τον συγχαίρει για τη νίκη.

Ήταν ο αδελφός του, επίσης τενίστας, Μίσα Ζβέρεφ ο οποίος θέλησε να μοιραστεί την χαρά του με τον Σάσα ο οποίος έχει φτάσει στο παρελθόν έως το Νο3 του κόσμου και είναι το καμάρι της οικογένειας.

Brotherly love

Big bro Mischa was on-court from a distance to support @AlexZverev after his win. pic.twitter.com/zk2U1JULE6

— US Open Tennis (@usopen) August 31, 2020